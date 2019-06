Nomine Ue, nulla di fatto. La notte di Conte, a caccia di alleati in Europa: «L’Italia ha un ruolo centrale»

Mentre i leader europei erano impegnati nella trattativa per i prossimi vertici Ue, il premier italiano ha portato avanti la sua personale battaglia per allontanare la procedura d’infrazione contro l’Italia

È finito a tarda notte con un nulla di fatto il vertice tra i leader europei, che ieri giovedì 20 giugno, si erano riuniti a Bruxelles per discutere delle nomine più importanti, a cominciare dalla prossima presidenza della Commissione Ue. Il prossimo incontro è stato fissato per il 30 giugno, prima dell’insediamento del nuovo parlamento europeo.

Il disaccordo sarebbe stato totale già prima che la cena tra leader politici e capi di governo cominciasse. Al punto che, secondo quanto riporta politico.eu, sarebbero tornati in discussione anche i candidati dei principali gruppi politici: l’eurodeputato tedesco Mandred Weber per il Ppe, il primo vicepresidente della Commissione, Frans, Timmermans, per il Pse, l’attuale commissario alla concorrenza, Margrethe Vestager per i liberali.

Prima che il vertice iniziasse, l’Ansa ha riferito – citando fonti diplomatiche – di un faccia a faccia tra il presidente del Coniglio europeo, Donald Tusk, il presidente francese Emmanuel Macron, leader dei liberali, lo spagnolo socialista Pedro Sanchez e la cancelliera tedesca Angela Merkel (Ppe).

L’assenza del premier Giuseppe Conte a quell’incontro di punta rende più nitida la fotografia dell’isolamento politico dell’Italia, che per il momento non sembra nelle condizioni di poter incidere sulle nomine più rilevanti dell’Ue.

La vera partita di Conte

Più che trattative su nomi e poltrone, il premier italiano partecipa al vertice con l’intenzione di cercare sponde per allontanare la minaccia della procedura d’infrazione della Commissione Ue sull’eccesso di debito italiano.

E quindi, come riporta il Corriere della sera, prima ha uno scambio rapido di battute con il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, ma poi passa al più concreto faccia a faccia con i capi di governo, dal presidente del Consiglio europeo Tusk, passando per il lussemburghese Xavier Bettel, per finire il greco Alexis Tsipras, che di crisi se ne intende. Dopo cena, Conte ha un colloquio di un paio d’ore con Macron.

Lo stato d’animo, secondo Repubblica, sfiora l’irritato quando il premier torna a parlare dell’imminente giudizio della Commissione europea. Promette ogni sforzo per evitare la procedura d’infrazione, di certo non vuol neanche considerare l’idea di dover provvedere a nuovi assestamenti di bilancio: «Sarebbe una richiesta ingiusta e inaccettabile».

Il sospetto da parte del premier, neanche tanto nascosto, è che l’irrigidimento della trattativa nell’ultimo periodo tra governo e Commissione abbia più ragioni politiche che economiche. Per esempio dopo le minacce di Matteo Salvini e Luigi Di Maio sul rispetto dei parametri di bilancio imposti dall’Europa: «Sarebbe molto grave – risponde Conte a Repubblica – Allora vuol dire che le regole si applicano a secondo delle reazioni emotive qui a Bruxelles?».

Il presidente del Consiglio sembra avere le idee molto chiare a proposito della procedura d’infrazione: «È una situazione difficile ma confido nel fair play di tutti coloro che siedono attorno al tavolo» ha detto entrando al vertice europeo. In merito alle nomine dei vertici Ue ha spiegato che «si continua a lavorare, di giorno e di sera» e che l’Italia «ha un ruolo centrale anche se non sempre alcuni italiani se ne rendono conto».

Secca la risposta al vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini che proprio oggi è tornato a chiedere l’abbassamento della pressione fiscale: «Abbiamo concordato un tavolo istituzionale per lavorare alla riforma delle tasse. Ci metteremo attorno a questo tavolo quanto prima».