Tutti i compensi dei conduttori Rai. Dai 2 milioni di Fazio ai super cachet di Bruno Vespa e Alberto Angela

Lavorare in Rai può fruttare anche oltre 2 milioni di euro l’anno. È il caso di Fabio Fazio, conduttore con un contratto da 2.240.000 euro a stagione, oltre ai 10 milioni di euro previsti alla sua società: Officina srl. Bruno Vespa che – come riportato stamane dal Fatto Quotidiano – guadagna 1 milione e 300mila euro per tre puntate a settimana di Porta a Porta oltre a 400mila per i prodotti realizzati per Rai Cinema: il totale è di 1 milione e 700mila euro a stagione. Alberto Angela porta a casa 950mila euro a stagione mentre Enrico Lucci, per il suo nuovo programma su Rai 2, ne guadagna 500mila euro.

Chi rimane sotto il tetto dei 240mila euro

La Rai aveva messo in tetto ai compensi annuali di 240mila. Una soglia che nel giugno 2017 il cda di viale Mazzini aveva deciso che poteva essere superata per «prestazioni di natura artistica». Una definizione in cui rientrano anche presentatori che si occupano di infotainment, quel genere che mischia informazione e intrattenimento.



Sono molti i volti dell’emittente che si fermano sotto a questa soglia, come Bianca Berlinguer e Federica Sciarelli, alla guida di Chi l’ha visto?. Anche Elisa Isoardi si ferma a 230mila euro, ovvero 1.800 euro lordi a puntata. Eleonora Daniele guadagna 1200 euro a puntata, Tiberio Timperi a 1700 euro mentre Gad Lerner 69mila euro lordi per le cinque puntate de L’Approdo, il nuovo programma di Rai 3 che ha fatto infuriare Matteo Salvini.

Lucia Annunziata, conduttrice di Mezz’ora in più, ha un’entrata di 240mila euro così come ha svelato lei stessa nel corso della sua trasmissione parlando delle polemiche sul cachet di Fabio Fazio: «Lui ha un problema – ha detto Annunziata – ha aggirato la legge sul taglio dello stipendio. Io per prima mi sono tagliata lo stipendio».

