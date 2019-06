Mondiali di calcio femminile, 1-1 pareggio dell’Italia: il nostro live social

La Nazionale azzurra femminile in campo allo Stade du Hainaut, nella sua gara d’esordio contro l’Australia. È il primo match del Gruppo C che vedrà il suo ultimo capitolo con la partita tra Brasile e Giamaica. Le ragazze di Milena Bartolini tornano a giocare un campionato mondiale dopo vent’anni: l’ultima volta era stata nel 1999 con la nazionale di Panico e compagne, negli Stati Uniti.

La diretta social

La #Bonansea ha una fame di gol che sembra Pippo Inzaghi! #RagazzeMondiali #AUSITA — Marco Mantegazza (@Man_Teg) June 9, 2019

Ore 14.20 – Su Twitter si scatena l’ironia sull’arbitro del match.

Ma l'arbitra si chiama Byrona Morena? #RagazzeMondiali — David La Hoja (@FogliaLa) June 9, 2019

Ore 14.13 – 56′ Pareggia l’Italia con Barbara Bonansea.

Ore 14.11 – Forte pressione dell’Australia davanti alla porta delle azzurre. Resiste l’Italia.

Ore 14.06 – Cernoia e Giuliano a terra. Contrasto durissimo sulla caviglia di Cernoia.

Ore 14.00 – Al via il secondo tempo. Esce Galli entra Bartoli.

Ore 13.47 – Fine primo tempo. L’Italia va negli spogliatoi sotto di un gol, quello al 22′ dell’australiana Sam Kerry.

La differenza si è vista ma noi abbiamo avuto qualche scintilla da cui ripartire per fare un buon secondo tempo#AustraliaItalia #RagazzeMondiali #FIFAWWC #MondialiFemminili #DareToShine — Salvatore Suriano (@Suriano_S) June 9, 2019

Ore 13.45 – Sono due i minuti di recupero concessi dall’arbitra. Calcio di punizione per l’Italia.

La giocatrice Cristiana Girelli, Italia. Epa/Tolga Bozoglu

Tutto mi sarei aspettato dalla vita tranne di sentire mio papà sbraitare davanti alla TV per una partita di calcio femminile.#FIFAWWC #RagazzeMondiali #AustraliaItalia — Mario (@supermario1912) June 9, 2019

Ore 13.42 – Saggezza on line:

Leggo nei commenti continui paragoni tra l'Italia femminile con quella maschile, con costante voglia di esaltare la prima a discapito della seconda. Questo voglia estrema di femminismo è davvero deprimente. Guardate e tifate queste ottime atlete e stop. #RagazzeMondiali — Lo Stronco (@StroncoLo) June 9, 2019

Ore 13.39 – Giuliani, in porta, sventa il secondo gol austrialiano.

#RagazzeMondiali naturalmente spero che l’italia vinca e poi faccio I miei complimenti alle atlete, ma continuo a dire che il calcio femminile non mi piace..parere personale ovvio — Tosc… (@Tosc15486126) June 9, 2019

Ore 13.35 – La ct Bertolini ha mandato a scaldarsi Lina Bartoli. La capitana Gama prova a scuotere la squadra. Si riscalda anche Daniela Sabatino, 27 reti in Nazionale compresi i due gol realizzati nelle ultime amichevoli con Irlanda e Svizzera.

mi pare che siamo in partita…si può far risultato..#RagazzeMondiali — PIPPO__CANAPA__ (@euroLIRA__) June 9, 2019

Ore 13.30 – Occasione da gol per l’Italia. I tweet critici non mancano, ma quelli di supporto sembrano essere più numerosi.

ho visto cross migliori oggi che negli ultimi 2 anni di Candreva #ragazzemondiali — Michele Giorgini (@MicheleGiorgini) June 9, 2019

Ore 13.27 – 29′ del primo tempo, Sara Gama allontana un pallone pericoloso dall’area di rigore.

Commento tecnico Rai come quello maschile. La parità di genere li già raggiunta. #AUSITA #Rai #RagazzeMondiali — Francesco Giusti (@FranceGiusti7) June 9, 2019

Ore 13.21 – Rigore parato dall’italiana Giuliani: il pallone però rimbalza su Kerr che lo calcia in rete. 1 a 0 per l’Australia.

Ore 13.20 – Cartellino giallo per la capitana Sara Gama e calcio di rigore per l’Australia.

Ore 13.18 – Calcio d’angolo per l’Australia. Intanto su Twitter, la non originalissima ironia sul gol annullato all’Italia.

Annullato per fuorigioco il primo gol delle #ragazzemondiali. Nessuno gliel’ha spiegato.#ForzaAzzurre — BufalaNews (@Labbufala) June 9, 2019

Ore 13.09 – Ecco il video dell’azione annullata alla Nazionale italiana

Ore 13.08 – Gol annullato all’Italia per fuorigioco, impietoso il responso della Var. La nazionale azzurra è partita subito all’attacco

Che peccato caspita era anche stata una bella azione ma sembra che sia annullato il goal delle #RagazzeMondiali #AustraliaItalia — Paolo Fornasari 🇮🇹🇪🇺 (@Paolo885) June 9, 2019

Ore 13.00 – Calcio d’inizio!

Non mancano i commenti “critici”: il calcio femminile fa discutere in Italia.

OGGI LE FEMMINISTE SINISTROIDI FESTEGGIANO PER LE #RagazzeMondiali POI DURANTE L'ANNO DISPREZZANO IL CALCIO PERCHÉ È SPORT PER UOMINI SENZA CERVELLO. QUESTA È LA SINISTRA. — wmale (@wordmale) June 9, 2019

Formazioni ufficiali

Italia (4-4-2): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bergamaschi; Cernoia, Galli, Giugliano, Girelli; Bonansea, Mauro. A disposizione: Marchitelli, Pipitone, Boattin, Fusetti, Tucceri, Cimini, Bartoli, Parisi, Rosucci, Serturini, Giacinti, Tarenzi, Sabatino. CT: Bertolini.

Australia (4-3-3): Williams; Catley, Kennedy, Polkinghorne, Carpenter; Yallop, Van Egmond, Logarzo; Raso, Kerr, Foord. A disposizione: Arnold, Micah, Allen, Fowler, Roestabakken, Simon, Kellond-Knight, Gorry, Harrison, Luik, De Vanna, Fowler, Gielnik. CT: Milicic.

Arbitra: Borjas (Hon)

In copertina Lydia Williams, in porta per l’Australia, contro Barbara Bonansea, Italia, a Valenciennes, Francia, 9 giugno 2019. Epa/Tolga Bozoglu

