Un anno ad allenarsi con i bambini, ma nessuna partita ufficiale perchè era troppo piccola. Il sogno di Barbara Bonansea, l’attaccante che nella giornata d’esordio dell’Italia al mondiale ha segnato due gol consegnando la vittoria alle azzurre, parte da molto lontano, da un cortile del piccolo paesino di Bricherasio, in provincia di Torino.

Vita privata

Barbara Bonansea è nata a Pinerolo (TO) il 13 giugno 1991. Fidanzata da diversi anni con Daniele Bettoni, trascorre il suo tempo libero dedicandosi alle sue passioni: la musica di Ligabue, lo shopping, il bricolage, le serie tv, i romanzi, i film gialli e il ballo. «Se non avessi fatto la calciatrice avrei fatto la ballerina» ha dichiarato. Juventina doc, il suo idolo è da sempre Cristiano Ronaldo.

Gli inizi della carriera

Barbara Bonansea, aveva iniziato un po’ per scherzo, come tanti. Un calcio al pallone nel cortile di casa insieme al papà e ai fratelli. Poi un giorno, per seguire quella passione, decide di accompagnare il fratello al campo di allenamento, l’allenatore la vede e le dice: «Non rimanere fuori a guardare, entra in campo». E da lì la sua strada è stata segnata. Una strada che l’ha portata fino ai Mondiali in Francia.

«I sacrifici li ho fatti io ma tanti li hanno fatti i miei genitori. Mi allenavo a 45 chilometri da casa, non sarei mai potuta andare con i mezzi pubblici per tre volte la settimana. Hanno fatto tanti sacrifici, guardavano l’allenamento al gelo e poi mi portavano a casa. Non sarei qui senza di loro», aveva dichiarato l’attaccante della Nazionale in un’intervista a Repubblica.

Iscritta alla facoltà di Economia, il suo esordio avviene nel 2004 tra le file delle giovanili del Torino con cui conquista il campionato. Poi l’esordio in prima squadra nella stagione 2006-2007 nella partita di Coppa Italia contro l’Agliana, dove segna anche per la prima volta con la squadra maggiore.

Il debutto in Serie A arriva il 15 settembre 2007, nell’incontro vinto in casa per 4-2 sull’Atalanta. Una stagione costellata da 19 presenze e 2 reti. Qualche anno più tardi, dopo sei stagioni al Torino viene ingaggiata dal Brescia. Con le leonesse segna per la prima volta il 9 settembre 2012 nella finale di Supercoppa. Nella stagione 2012-2013 Bonansea fa emergere le sue doti da attaccante pura: 22 reti nelle 30 presenze con la maglia bianca-azzurra.

La Juventus

Nel 2017 arriva la chiamata dal Lione, la squadra più vincente d’Europa, e (forse) del mondo, ma Bonansea preferisce tornare a Torino, questa volta lato bianconero. Con la fondazione della Juventus Women e l’apertura dei club maschili a squadre femminili Bonansea non può rifiutare l’occasione di giocare nella sua squadra del cuore.

Juventus official website/ Bonansea con la maglia della Juventus durante un match di serie A nella stagione 2017-2018

Con la maglia della Juventus Bonansea vince lo scudetto segnando 19 reti in 21 presenze, chiude la stagione da capocannoniere della squadra. La numero 10 bianconera è ancora la prima marcatrice della storia della Juventus femminile in serie A.

«La Juve era il mio sogno, e anche quello di mio fratello, lui passò il provino in bianconero ma mio padre non poteva accompagnarlo agli allenamenti, troppo lontani. Quindi ha continuato a giocare nella squadra del mio paese, mentre io ho avuto decisamente più fortuna».

La Nazionale

Il 19 settembre 2012, contro la Grecia, arriva l’esordio in Nazionale maggiore nelle qualificazioni a Euro 2013. Nel 2017 arriva anche la convocazione per Euro 2017, dove colleziona tre presenze. L’Italia viene eliminata nella fase a gironi dopo aver perso contro Germania e Russia.

Ma è con l’approdo sulla panchina azzurra di Milena Bertolini, dopo l’esonero di Antonio Cabrini, che Barbara Bonansea diventa il punto di riferimento della Nazionale dell’allenatrice reggiana. Suo il terzo gol della sfida con il Portogallo che ha consegnato alle azzurre il pass per Francia 2019.

Palmares

2 Scudetti Primavera (2005-2006, 2006-2007)

4 Titoli di Campione d’Italia (2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019)

3 Coppe Italia (2014-2015, 2015-2016, 2018-2019)

3 Supercoppe italiane (2014, 2015, 2016)

