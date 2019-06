Italia-Giamaica 2-0: azzurre in vantaggio a Reims – La diretta social

Torna in campo la formazione azzurra dopo il trionfante esordio contro l’Australia nel match inaugurale di Valenciennes. Le ragazze di Bertolini si sono imposte sulle australiane con un 2 a 1 in rimonta, grazie alla doppietta di Barbara Bonansea che ha regalato la vittoria alle azzurre proprio sul finale, al 95′.

Allo stadio Auguste Delaune di Reims le azzurre incontreranno la Giamaica, nella seconda partita del girone C. Ieri l’Australia ha superato il Brasile per 3-2 dopo essere stata sotto di due gol.

Visto che il Brasile ha già battuto la Giamaica, la classifica vede le verdi-oro, l’Australia e l’Italia appaiate a tre punti. Se l’Italia dovesse superare la Giamaica si porterebbe alla guida del girone, mettendo un’importante ipoteca sul passaggio del turno.

La diretta

Ore 18.48 – 48′ finisce con l’Italia avanti di due reti il primo tempo della sfida con la Giamaica.

Ore 18.45 – 45′ sono i tre i minuti di recupero concessi dall’arbitro.

Ore 18.36 – 36′ scontro nell’area dell’Italia. Giuliani travolta da Shaw. L’arbitro ferma il gioco

Ore 18.33 – 34′ calcio d’angolo per l’Italia. Taglio di Bonansea. Palla sul fondo.

Ore 18.25 – 25′ Gol! Doppietta di Cristiana Girelli.

Ore 18.22 – 22′ destro da fuori di Bergamaschi. Respinto.

Ore 18.20 – Sul rigore ripetuto. Il regolamento:

Per la cronaca, visto che si vedono tanti utenti perplessi. È stata applicata la nuova regola sui rigori attiva dal 1 giugno. Il portiere deve avere alalmeno un piede sulla linea. Il VAR controlla ogni rigore, senza controllo al monitor.



Ore 18-12 – 12′ Gol! Italia in vantaggio con Girelli.

Ore 18.11 – 11′ Fermi tutti! Rigore da rifare

Ore 18.10 – 10′ Parato il rigore di Girelli. Che dal dischetto non riesce a concretizzare.

Ore 18.10 – 10′ Calcio di rigore per l’Italia.

Ore 18.08 – 8′ Cade Bonansea in area. Tutto regolare per l’arbitro che va proseguire l’azione.

Ore 18.06 – La giovane età di alcune delle giocatrici in campo non è passata inosservata.

Ore 18.05 – 4′ Bonansea va subito a cercare la conclusione. Centrale. Facile per Schneider.

Ore 18.02 – 2′ primo calcio d’angolo per l’italia con Giugliano, blocca Schneider.

Ore 18.00 – È iniziato il secondo match dell’Italia a questi mondiali.

Le avversarie

La partecipazione delle giamaicane ai mondiali in Francia è merito soprattutto di una donna: Cedella Marley. Già, la figlia del cantante Bob, imprenditrice, cantante e stilista ha deciso di investire sulla rinascita della squadra femminile dopo che la mancata qualificazione alle Olimpiadi di Pechino 2008 aveva lasciato la formazione senza sponsor.

Sulle maglie della nazionale appare il logo della Bob Marley Foundation, che ha deciso di rappresentare le ragazze. Ma non solo nel calcio. La fondazione Reggae Girlz, impegnata nello sviluppo del calcio femminile in Giamaica, ha messo a disposizione anche diverse borse di studio per le giovanissimi calciatrici che in patria percepiscono un tetto massimo di 200 dollari a stagione.

Tra le giocatrici di spicco il portiere Sydney Schneider che milita nel campionato statunitense, nel Wlmington Seahawks. Con lei anche la capitana Konya Plummer, che in America veste la maglia dei Knights. Le giamaicane sono al loro primo mondiale dopo aver raggiunto il terzo posto al CONCACAF Women’s Championship, grazie alla vittoria sul Panapa dopo i calci di rigore.

Le formazioni ufficiali

La ct Milena Bertolini si affida a un classico 4-3-3. Riconfermata Giuliani in porta, in difesa Guagni e Bartoli sulla fascia e Linari e Gama al centro. A centrocampo Bergamaschi, Cernoia, Giugliano. In avanti Barbara Bonansea, Cristiana Girelli e Daniela Sabatino.

GIAMAICA (4-3-3): Scheider; Campbell, A. Swaby, Plummer, Blackwwod; Adamolekun, Solaun, C. Swaber, Asher; Shaw, Grey. Ct Menzies.

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Bergamaschi, Cernoia, Giugliano, Bonansea; Girelli, Sabatino. Ct. Bertolini.

ARBITRO: Keighley (Nuova Zelanda)

