Mondiali di calcio femminile: l’Italia vince 2-1 contro l’Australia

È stato un esordio al cardiopalma quello delle azzurre ai Mondiali allo Stade du Hainaut. La nazionale di Bertolini supera l’Australia grazie alla rete al 95′ di Barbara Bonansea. L’attaccante della Juventus mette la sua firma sulla gara inaugurale con una doppietta. Dopo il rigore subito dall’Italia nel primo tempo per una trattenuta in area di Sara Gama, le azzurre hanno rialzato la testa.

Tante le occasioni avute dall’Italia che alla fine è riuscita a concretizzare quanto fatto vedere nei 90 minuti di gioco. Il prossimo appuntamento è con la Giamaica venerdì 14 giugno, alle 18.00, a Reims.

La diretta social

14.53 – L’Italia vince la partita d’esordio grazie alla doppietta di Bonansea.

14.52 – 95′ Gol! Bonansea segna ancora. Italia avanti allo scadere.

14.50 – 92′ Australia in avanti: palla in mezzo per Kerr, ma pronta Giuliani che respinge.

14.47 – 90′ l’arbitro assegna cinque minuti di recupero.

14.45 – 88′ Giacinti per Sabatino lanciata in porta, ma è ancora fuorigioco per l’Italia.

https://twitter.com/Pirox15/status/1137701308545343490

Fuorigioco inesistente fischiato a Girelli, che comunque aveva sbagliato il tiro tutta sola sulla parte destra dell'area australiana



Sempre 1-1



Forza #RagazzeMondiali — أليسندرو (@Alessandro_Ill) June 9, 2019

Ore 14.38 – 81′ un altro gol annullato all’Italia per fuorigioco.

Ore 14.35 – 78′ pallone in mezzo all’area. Ci prova Girelli di testa. Fallo in attacco

Ore 14.33 – 77′ terzo e ultimo cambio per l’Italia. Esce Bergamaschi, entra Giacinti.

Ore 14.32 – 75′ primo giallo per l’Australia. Ammonita De Vanna.

Ore 14.29 – 70′ Giallo per Cernoia.

MA ERA RIGORE, ARBITRO 118, MA SIAMO DAVVERO TORNATI INDIETRO NEL TEMPO A QUESTO ALLORA:#RagazzeMondiali#AUSITA pic.twitter.com/IsZedPXbPQ — Paola. (@Iperborea_) June 9, 2019

Eh va beh, l'arbitro ed il Var evidentemente ce l'hanno contro di noi, che novità. #RagazzeMondiali — Galurd (@LordGalurd) June 9, 2019

Ore 14.25 – Ancora Var sfavorevole per l’Italia. Nessun calcio di rigore per le azzurre su un tocco in area delle australiane.

La #Bonansea ha una fame di gol che sembra Pippo Inzaghi! #RagazzeMondiali #AUSITA — Marco Mantegazza (@Man_Teg) June 9, 2019

Ore 14.20 – Su Twitter si scatena l’ironia sull’arbitro del match.

Ma l'arbitra si chiama Byrona Morena? #RagazzeMondiali — David La Hoja (@FogliaLa) June 9, 2019

Ore 14.13 – 56′ Pareggia l’Italia con Barbara Bonansea.

Ore 14.11 – Forte pressione dell’Australia davanti alla porta delle azzurre. Resiste l’Italia.

Ore 14.06 – Cernoia e Giuliano a terra. Contrasto durissimo sulla caviglia di Cernoia.

Ore 14.00 – Al via il secondo tempo. Esce Galli entra Bartoli.

Ore 13.47 – Fine primo tempo. L’Italia va negli spogliatoi sotto di un gol, quello al 22′ dell’australiana Sam Kerry.

La differenza si è vista ma noi abbiamo avuto qualche scintilla da cui ripartire per fare un buon secondo tempo#AustraliaItalia #RagazzeMondiali #FIFAWWC #MondialiFemminili #DareToShine — Salvatore Suriano (@Suriano_S) June 9, 2019

Ore 13.45 – Sono due i minuti di recupero concessi dall’arbitra. Calcio di punizione per l’Italia.

La giocatrice Cristiana Girelli, Italia. Epa/Tolga Bozoglu

Tutto mi sarei aspettato dalla vita tranne di sentire mio papà sbraitare davanti alla TV per una partita di calcio femminile.#FIFAWWC #RagazzeMondiali #AustraliaItalia — Mario (@supermario1912) June 9, 2019

Ore 13.42 – Saggezza on line:

Leggo nei commenti continui paragoni tra l’Italia femminile con quella maschile, con costante voglia di esaltare la prima a discapito della seconda. Questo voglia estrema di femminismo è davvero deprimente. Guardate e tifate queste ottime atlete e stop. #RagazzeMondiali — Lo Stronco (@StroncoLo) June 9, 2019

Ore 13.39 – Giuliani, in porta, sventa il secondo gol austrialiano.

#RagazzeMondiali naturalmente spero che l’italia vinca e poi faccio I miei complimenti alle atlete, ma continuo a dire che il calcio femminile non mi piace..parere personale ovvio — Tosc… (@Tosc15486126) June 9, 2019

Ore 13.35 – La ct Bertolini ha mandato a scaldarsi Lina Bartoli. La capitana Gama prova a scuotere la squadra. Si riscalda anche Daniela Sabatino, 27 reti in Nazionale compresi i due gol realizzati nelle ultime amichevoli con Irlanda e Svizzera.

mi pare che siamo in partita…si può far risultato..#RagazzeMondiali — PIPPO__CANAPA__ (@euroLIRA__) June 9, 2019

Ore 13.30 – Occasione da gol per l’Italia. I tweet critici non mancano, ma quelli di supporto sembrano essere più numerosi.

ho visto cross migliori oggi che negli ultimi 2 anni di Candreva #ragazzemondiali — Michele Giorgini (@MicheleGiorgini) June 9, 2019

Ore 13.27 – 29′ del primo tempo, Sara Gama allontana un pallone pericoloso dall’area di rigore.

Commento tecnico Rai come quello maschile. La parità di genere li già raggiunta. #AUSITA #Rai #RagazzeMondiali — Francesco Giusti (@FranceGiusti7) June 9, 2019

Ore 13.21 – Rigore parato dall’italiana Giuliani: il pallone però rimbalza su Kerr che lo calcia in rete. 1 a 0 per l’Australia.

Ore 13.20 – Cartellino giallo per la capitana Sara Gama e calcio di rigore per l’Australia.

Ore 13.18 – Calcio d’angolo per l’Australia. Intanto su Twitter, la non originalissima ironia sul gol annullato all’Italia.

Annullato per fuorigioco il primo gol delle #ragazzemondiali. Nessuno gliel’ha spiegato.#ForzaAzzurre — BufalaNews (@Labbufala) June 9, 2019

Ore 13.09 – Ecco il video dell’azione annullata alla Nazionale italiana

Ore 13.08 – Gol annullato all’Italia per fuorigioco, impietoso il responso della Var. La nazionale azzurra è partita subito all’attacco

Che peccato caspita era anche stata una bella azione ma sembra che sia annullato il goal delle #RagazzeMondiali #AustraliaItalia — Paolo Fornasari 🇮🇹🇪🇺 (@Paolo885) June 9, 2019

Ore 13.00 – Calcio d’inizio!

Non mancano i commenti “critici”: il calcio femminile fa discutere in Italia.

OGGI LE FEMMINISTE SINISTROIDI FESTEGGIANO PER LE #RagazzeMondiali POI DURANTE L’ANNO DISPREZZANO IL CALCIO PERCHÉ È SPORT PER UOMINI SENZA CERVELLO. QUESTA È LA SINISTRA. — wmale (@wordmale) June 9, 2019

Formazioni ufficiali

Italia (4-4-2): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bergamaschi; Cernoia, Galli, Giugliano, Girelli; Bonansea, Mauro. A disposizione: Marchitelli, Pipitone, Boattin, Fusetti, Tucceri, Cimini, Bartoli, Parisi, Rosucci, Serturini, Giacinti, Tarenzi, Sabatino. CT: Bertolini.

Australia (4-3-3): Williams; Catley, Kennedy, Polkinghorne, Carpenter; Yallop, Van Egmond, Logarzo; Raso, Kerr, Foord. A disposizione: Arnold, Micah, Allen, Fowler, Roestabakken, Simon, Kellond-Knight, Gorry, Harrison, Luik, De Vanna, Fowler, Gielnik. CT: Milicic.

Arbitra: Borjas (Hon)

In copertina Lydia Williams, in porta per l’Australia, contro Barbara Bonansea, Italia, a Valenciennes, Francia, 9 giugno 2019. Epa/Tolga Bozoglu

Sullo stesso argomento: