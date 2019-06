L’incubo delle ferrovie siciliane nell’era della Tav: tempi biblici per viaggiare tra città isolate e cantieri aperti

Mentre il governo pensa al Tav e all’ipotesi ponte sullo stretto di Messina che ciclicamente torna d’attualità, la Sicilia è alle prese con una tra le più arretrate reti ferroviarie e stradali d’Europa. Si va dal cattivo stato di manutenzione delle autostrade presenti sull’isola a una ferrovia inadeguata per pendolari e turisti che vorrebbero raggiungere le principali città siciliane in treno.

Le tratte da incubo

La situazione più drammatica si registra a Trapani e Mazara Del Vallo dove raggiungere Gela o Catania diventa quasi impossibile. Un’odissea: per andare da Trapani a Gela servono quasi 13 ore di treno e ben 5 cambi: in auto sono sufficienti 3 ore e 19 minuti per un totale di 300 km.

Trapani-Gela

Se, invece, si vuole raggiungere Catania da Trapani bisognerà stringere i denti per quasi 10 ore e 3 cambi (in auto servono appena 3 ore e 30 minuti).

Trapani-Catania

Da Ragusa a Mazara Del Vallo, invece, sono necessarie 10 ore e ben 4 cambi contro le 4 ore di auto.

Ragusa-Mazara Del Vallo

Impietoso il confronto con il Nord: per raggiungere Milano da Roma, con un Frecciarossa, bastano 3 ore. La distanza? Circa 600km.

Cantieri aperti

Dal 9 giugno al 7 luglio è sospesa la circolazione dei treni da Catania verso Palermo, Siracusa e Caltagirone a seguito dell’avvio di cantieri – ed è questa una buona notizia – relativi a interventi sulla Catania-Palermo, tra Bicocca e Catenanuova, che fanno parte di un progetto di raddoppio ferroviario che nei prossimi anni dovrebbe risollevare in parte la Sicilia.

In altre parole, è impossibile andare da Catania a Palermo in treno: prima bisognerà salire a bordo di un autobus sostitutivo fino a Enna o Dittaino, poi si potrà proseguire in treno. Tutto in tre ore (ritardi permettendo): entro il 2025 saranno sufficienti 1 ora e 45 minuti per raggiungere Palermo da Catania.

E per andare a Siracusa? Al momento solo in autobus per 1 ora e 40 minuti. Peccato che, in auto, bastino appena 56 minuti. Tempi biblici anche per visitare Ragusa in treno: da Catania servono tra le 5 e le 6 ore contro 1 ora e 30 di auto e 1 ora e 55 di bus.

Una rete inadeguata

La situazione è da attribuirsi a diversi fattori: investimenti non sufficienti, tratte con un solo binario, ritardi, frequenti cambi e da qui la necessità per i siciliani di muoversi quasi esclusivamente in auto.

Senza considerare poi la situazione difficile dei trasporti pubblici locali come nel caso di Catania dove l’Amt (Azienda metropolitana trasporti) è al collasso e la metropolitana chiusa di notte e nei festivi.

Metropolitana di Catania

