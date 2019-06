Hong Kong, liberato il leader del “movimento degli ombrelli”: si unirà alle proteste

Continuano le proteste a Hong Kong, scatenate dalla controversa legge sulle estradizioni in Cina, al momento sospesa. A unirsi ai manifestanti c’è anche Joshua Wong, uno degli studenti leader del “movimento degli ombrelli” del 2014, appena liberato dal carcere di Lai Chi Kok. Wong, nel resoconto dei media locali, ha affermato che la governatrice Carrie Lam «non è più qualificata per essere la leader di Hong Kong. Deve riconoscere le sue colpe e dimettersi, farsi carico delle sue responsabilità e lasciare».

Le ragioni delle proteste

Nella giornata del 16 giungo, decine di migliaia di manifestanti hanno sfilato di nuovo in corteo. Dopo aver ottenuto la sospensione della legge, adesso chiedono di scartare definitivamente la proposta, che prevede la possibilità di estradare i criminali verso Macao, Taiwan e Cina. I manifestanti temono possa essere utilizzata come strumento per silenziare i dissidenti politici. Un caso che riflette il crescente allarme nella regione semi autonoma in vista della suo inglobamento nella Cina previsto per il 2047.

In Hong Kong, aerial footage shows thousands of protesters gathering to march in opposition to a controversial extradition bill. Many are dressed in black and wearing white ribbons on their chests: https://t.co/zbrvayAaKo pic.twitter.com/VytfOV7RdE — CNN International (@cnni) 16 June 2019

Ma ormai le proteste vanno al di là del singolo caso. I manifestanti infatti chiedono le dimissioni della Governatrice Carrie Lam la cui amministrazione si è macchiata di una repressione la notte di domenica 9 giugno a tratti violenta nei confronti dei manifestanti pacifici.

Oltre alla condanna della Polizia i manifestanti hanno chiesto al Governo di non inquadrare più le manifestazioni come «sommosse». Un distinguo non soltanto semantico, visto che potrebbe avere delle ramificazioni legali (e penali) per coloro che sono stati arrestati negli ultimi giorni.

ANSA / Nuove manifestazioni a Hong Kong

