La Juve non molla Zaniolo, Paratici torna alla carica con la Roma

Non solo Spinazzola (stamattina visite mediche con la Roma) per Luca Pellegrini. La Juventus continua a dialogare con i giallorossi per imbastire un’altra operazione. Ancora più pesante. Paratici torna alla carica per Nicolò Zaniolo, il talento che ha incantato nell’ultima stagione, anche sul palcoscenico internazionale, con la maglia della Lupa. Non sarà facile strapparlo a Pallotta, ma neanche impossibile. La prima offerta bianconera è stata rispedita al mittente: 35 milioni sono pochi, serve ben altro per privare Fonseca del giovane centrocampista.

Higuain può essere la chiave, ma va convinto

Ansa / Gonzalo Higuain in azione durante Chelsea – Burnley (Premier League 2018 – 19)

La Juve è pronta a rilanciare sperando di convincere Gonzalo Higuain a vestirsi di giallorosso. Per ora è stato sempre ‘no’secco. La mancata partecipazione della Roma alla prossima Champions League non aiuta. L’ingaggio del Pipita nemmeno: 7,5 milioni netti a stagione. Troppi per i recenti standard della Roma. La settimana prossima nuovi contatti tra le parti. Aspettando la nuova offerta della Juve e qualche cenno da Higuain.

