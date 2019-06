Juve: scambio Spinazzola-Luca Pellegrini con la Roma. Psg, nuovo assalto a Donnarumma

I due club trovano l’accordo, che genera anche plusvalenze. Theo Hernandez lunedì firmerà col Milan. Leonardo torna alla carica per Gigio con forze (e soldi) freschi

Necessità tattiche e una boccata d’ossigeno ai bilanci. Roma e Juventus si sono materialmente sedute al tavolo per aprire e definire lo scambio Luca Pellegrini – Spinazzola. Una operazione lampo dopo i corteggiamenti dei giorni scorsi. La Juve valuta Pellegrini 10 milioni di euro, più o meno quanto l’ex esterno dell’Atalanta.

I due club hanno trovato una intesa di massima. La Roma dovrebbe versare 10 milioni a titolo di conguaglio. Ora la palla passa ai calciatori e relativi procuratori. Si punta a chiudere e ufficializzare il tutto già nelle prossime ore per poter realizzare entro il 30 giugno le famose plusvalenze; delle quali ha bisogno in questo momento soprattutto la Roma dopo il brusco stop nella trattativa che doveva portare Gerson al Genoa.

Ansa / Gonzalo Higuain durante un allenamento con il Chelsea

Lo scambio Luca Pellegrini-Spinazzola è anche nuova miccia sull’asse Roma-Torino per illuminare il cammino verso la Capitale di Gonzalo Higuain. Se ne riparlerà a breve. Prima bisognerà incassare la disponibilità (ora non è totale) del Pipita al trasferimento.

Milan, lunedì arriva Theo Hernandez. Psg: pieno di soldi, altro assalto a Gigio

Ansa / Theo Hernandez in azione con la maglia del Real Madrid

L’esclusione ufficiale – e ampiamente attesa – dall’Europa League non frena il calciomercato del Milan. Quasi a effetto rimbalzo, ecco la reazione “mercatara” del club, che va a dama sugli esterni con l’acquisto – ormai cosa fatta – di Theo Hernandez dal Real Madrid. Una operazione da totali 20 milioni di euro (2 prestito oneroso, 18 a titolo di obbligo).

Arrivano anche i primi dettagli sull’arrivo a Milano dell’esterno sinistro classe ’97. Secondo Marca, sempre vicinissimo ai fatti di casa Real, lunedì Hernandez sarà in Italia per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto.

Leonardo, lo sponsor e Donnarumma

Ansa / Donnarumma in azione durante l’ultimo derby Inter – Milan

Il trio Maldini-Boban-Massara sta accelerando anche per Dennis Praet della Samp. Giampaolo ha esplicitamente chiesto il centrocampista della Sampdoria. Sarà accontentato anche grazie all’imminente cash in arrivo per Gigio Donnarumma.

Si attende l’offerta al rialzo del Psg che, intanto, ha firmato un nuovo accordo con la Nike, il suo sponsor tecnico: 1 miliardo di euro fino al 2032. Per De Rossi, nulla da fare. L’ex capitano della Roma, accarezzato dal Diavolo rossonero, è vicino alla Fiorentina. Firmerà un contratto annuale con opzione per il secondo.

