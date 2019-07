Ingiusta detenzione, maggioranza battuta per via dei troppi assenti alla Camera

Circa 100 assenti tra M5s e Lega. Per questa ragione la maggioranza è stata battuta alla Camera per due voti di scarto (240 no contro 242 sì) nella votazione segreta su un emendamento al disegno di legge sull’ingiusta detenzione, ora all’esame dell’Aula.

L’emendamento in questione riguarda il risarcimento che può chiedere un imputato una volta assolto anche se inizialmente si era avvalso della facoltà di non rispondere, emendamento presentato dal deputato di Forza Italia Enrico Costa.

Dopo la votazione, il Movimento Cinque Stelle ha chiesto una sospensione, proposta approvata dall’aula con appena sette voti di scarto.

«Ai fini dell’accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave – recita il testo dell’emendamento approvato – non può assumere rilievo il fatto che l’indagato si sia avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio».

