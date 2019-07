«Non c’è Di Maio? Me ne vado anch’io». Salvini via dal Cdm, e il M5S attacca su Benetton e Ilva

Nella riunione del Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio il governo spiegherà quanti miliardi in più, tra maggiori entrate e minori spese, pensa di recuperare per migliorare i conti pubblici

Doveva essere un Consiglio dei Ministri fondamentale, quello sull’assestamento di bilancio rimandato la scorsa settimana per provare a evitare la procedura di infrazione. E invece il capo politico M5S Luigi Di Maio non ha partecipato, mentre il segretario leghista Salvini ha lasciato Palazzo Chigi dopo meno di un’ora di riunione. «Non sapevo dell’assenza di Di Maio. Mi attacca su Autostrade e poi non viene al Cdm» ha detto il ministro dell’Interno all’Adnkronos.

Il riferimento è alla diretta Fb fatta da Luigi Di Maio per rivendicare i risultati positivi certificati dall’Istat, proprio mentre iniziava il Cdm: «Il Pd se li sognava questi numeri sull’occupazione quando governava». Dati sottolineati anche dal presidente del Consiglio Conte, poco prima del Consiglio dei Ministri.



Disoccupazione ai minimi dal 2012, occupazione al top da oltre 40 anni: dall'Istat oggi arrivano dati molto incoraggianti che ci danno fiducia. Sappiamo che c'è ancora tanto da fare, soprattutto al Sud.

Ma i messaggi del capo politico M5S erano stati rivolti soprattutto agli alleati di governo della Lega: «Il silenzio della Lega sulle concessioni, dispiace, fa sentire ancora più protetti i Benetton. A me il partito dei Benetton non fa paura, questa volta vincono i cittadini non i Benetton. E non c’entra nulla il lavoro. A me dispiace che sulla revoca alle concessioni, ma anche sull’immunità penale Salvini dica che si perderanno posti di lavoro. Non si perderanno posti di lavoro, ci si può fidare di me. Sulla revoca della concessione ad Autostrade e sull’immunità penale a Taranto io non cambio idea».

La Lega insiste nel volere accelerare sulla Flat Tax (che in realtà avrà due aliquote e non una unica). «Conte mi ha detto di essere d’accordo sull’iniziare con la flat tax» ha detto il leader leghista Matteo Salvini, che in un tweet ha sottolineato di aspettare anche l’esito dell’interrogatorio di garanzia di Carola Rackete, capitano della Sea Watch 3.

Io non cambio idea: l'Italia prima di tutto!

Ma per realizzare questa misura cara alla Lega serviranno – dice il ministro dell’Interno – circa 15 miliardi. Da trovare in quella che si preannuncia una manovra piuttosto complicata: difficile che sia davvero anticipata in estate, come ha proposto il Carroccio.

Sullo stato dei conti pubblici, oggi è intervenuto anche il presidente della Repubblica Mattarella secondo cui «non c’è ragione per l’apertura della procedura di infrazione». Complice anche lo slittamento della riunione europea di domani su questo tema, il governo italiano sa di avere un po’ di tempo in più prima della decisione che verrà presa il 9 luglio, quando di riunirà l’Ecofin (il consiglio composto dai ministri dell’Economia dei 28 Paesi Ue).

Il presidente del Consiglio Conte, che fino a questa mattina era alla riunione del consiglio Europeo conclusosi con una fumata nera tornerà a Bruxelles domani per un nuovo vertice sulle nomine europee.