Maratona notturna per le nomine Ue: «Accordo molto complicato»

Non sono bastate 12 ore di colloqui e sette di incontri bilaterali per sciogliere l’intricato nodo delle nomine dei nuovi vertici Ue: Commissione europea, Parlamento, Consiglio, Alto Rappresentante e Banca centrale europea.

Il summit dei 28 è stato sospeso ieri alle 23 dal presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, che a notte fonda ha fatto ripartire un giro di bilaterali, ma è difficile che si arrivi a una soluzione in tempi brevi: secondo fonti diplomatiche interpellate dall’Ansa, si tratta di una trattativa molto complicata.

Il nodo Timmermans

Per ora il più quotato per succedere a Jean Claude Juncker alla presidenza della Commissione europea è ancora quello del socialista olandese Frans Timmermans, sul cui nome era stato raggiunto un accordo a Osaka, in Giappone, tra Merkel, Macron, l’olandese Rutte e lo spagnolo Sanchez.

I Paesi contrari alla nomina di Timmermans, secondo le indiscrezioni, sarebbero tra i 7 e i 10 e per bocciare la nomina ne bastano.

Ripresa da circa mezz'ora la sessione a 28. Secondo alcune fonti tra i 7 e i 10 Paesi sono contrari a Timmermans (ne servono 8 per bocciare la nomina). #EUCO — Roberto Tallei (@RobTallei) July 1, 2019

In una conferenza stampa improvvisata dopo il vertice notturno, il premier Conte ha confermato le perplessità, spiegando che su Timmermans non c’è un consenso unanime, anche se non si sta ancora lavorando ad altre alternative. La candidatura sarebbe stata accolta con grande freddezza dai popolari di diversi Paesi ed è osteggiata dall’Italia e dal gruppo sovranista di Visegrad che potrebbero allearsi in chiave anti-Timmermans.

La nomina di Timmermans in Commissione dovrebbe sbloccare quella del popolare tedesco Manfred Weber alla presidenza del Parlamento europeo. Ma gli stessi popolari non vedono di buon occhio la nomina di un socialista alla Commissione. Il motivo lo ha spiegato il commissario europeo ed esponente della Cdu di Angela Merkel, Guenter Oettinger, con un tweet: «Posso capire le riserve su Timmermans – ha scritto – perché le elezioni sono state vinte dai cristiano democratici».

Bce

Il nome di Christine Lagarde, l’attuale direttore del Fondo Monetario Internazionale, è tra i più quotati tra i possibili candidati per succedere a Mario Draghi come presidente della Banca centrale europea.

