Nomine Ue: trattativa a oltranza, Parlamento al via senza presidente. E tra gli scranni si rivede Berlusconi

Diciotto ore di trattative non sono bastate a sciogliere il nodo sulle nomine delle più importanti cariche dell’Unione Europea (Parlamento, Commissione, Consiglio europeo, Alto rappresentante e Bce).

Domenica sera il ticket Timmermans-Weber per la Commissione e il Parlamento europeo sembrava cosa fatta con il benestare anche del premier italiano Giuseppe Conte.

Ma proprio ieri il Presidente del Consiglio – partito questa mattina per Bruxelles per un nuovo round di trattative – ha cambiato rotta, rientrando in un gruppo di undici Paesi (tra cui quelli del blocco sovranista di Visegrad) contrari alla nomina del socialista olandese alla guida dell’esecutivo dell’Unione.

«L’Italia non è contro Timmermans – ha sottolineato Conte – che è una persona di valore e di grande esperienza. Ma se mi viene proposto questo metodo sono costretto a opporre delle obiezioni». Secondo Conte è inaccettabile che decisioni così importanti siano state prese fuori delle mura di Bruxelles, in una riunione a quattro tra Germania, Francia, Olanda e Spagna.

«Darò il mio convinto contributo affinché tra le famiglie europee non primeggi né, soprattutto, si imponga un asse su un altro, ma si trovi il giusto equilibrio sulla base di criteri di scelta delle persone ben bilanciati», ha detto Conte prima di partire per Bruxelles.

Angela Merkel al Consiglio europeo durante la riunione per un accordo sulle nomine, 1 luglio 2019

Sembra che le pressioni dell’Italia e degli altri Paesi abbiano convinto Angela Merkel a cambiare strategia: «Votare contro l’intero gruppo di Visegrad e un Paese come l’Italia sarebbe davvero difficile, porterebbe a tensioni», ha detto la Cancelliera, che deve affrontare i malumori interni al suo gruppo, quello dei Popolari.

Forte della vittoria alle europee, il Ppe pretende la presidenza della Commissione. Tra i nomi candidati a sostituire Timmermans c’è anche quello di Michel Barnier, l’intransigente negoziatore della Brexit–

L’insediamento del Parlamento

Mentre a Bruxelles alle ore 11 riprenderanno i colloqui per presentare un pacchetto di nomine compatto, a Strasburgo alle 10 si insedierà il nuovo Parlamento europeo ancora privo di un presidente.

La sala della plenaria del Parlamento europeo

I lavori dell’Eurocamera potrebbero rimanere in stallo a meno che non venga trovato un successore ad Antonio Tajani. Nel caso le trattative a Bruxelles dovessero andare per le lunghe, Strasburgo potrebbe decidere di arrivare a un’elezione in completa autonomia, scombinando le carte sul tavolo delle maggiori forze politiche europee.

Il primo giorno di Berlusconi

L’insediamento del nuovo Parlamento europeo, segna anche l’esordio, l’ennesimo, di Silvio Berlusconi a Strasburgo. Ieri l’arrivo nella città francese e l’accoglienza dei popolari europei tra applausi: «Al Consiglio ripartiranno da Manfred Weber – ha affermato l’ex premier – E se non sarà lui, sarà un altro popolare».

