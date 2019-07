Stromboli, violenta esplosione dal cratere: turisti si buttano in mare – Le immagini

Gli esperti dell’Ingv hanno spiegato che si tratterebbe di un’esplosione rara, che si verifica al massimo 5 o 6 volte in un secolo. L’ultima esplosione del genere è avvenuta nel 2003

Una serie di violente esplosioni sono state registrate dal cratere del vulcano Stromboli dall’Ingv di Catania. Due trabocchi di lava sono scesi dalla Sciara del fuoco. La caduta di materiale incandescente, avrebbe provocato una serie di incendi in diverse zona dell’isola. Per paura, alcuni turisti si sono lanciati in mare. Alcuni testimoni hanno raccontato di una vera e propria «pioggia di lapilli».

Gianfilippo Deastis, vulcanologo dell’Ingv, ha spiegato ad Agi che «l’eruzione a Stromboli è catalogabile tra quelle più gravi, tecnicamente un’eruzione “parossistica”, come se ne verificano al massimo 5 o 6 in un secolo».

«L’esplosione di oggi – ha continuato il professor Deastis – è diversa da quella del 25 giugno: l’evento odierno è molto più violento, con una colonna eruttiva di almeno 2,5 – 3 chilometri di altezza, e numerosi lapilli e brandelli di lava sparati fuori e ricaduti ben oltre l’area del cratere, tanto che qui ci sono diversi incendi, soprattutto a Ginostra, dove le fiamme lambiscono il paese, in un fronte molto ampio».

Le testimonianze dei presenti

«C’è stata una potente esplosione. Abbiamo sentito un boato, poi si è alzata una colonna di fumo e lapilli incendiari su Ginostra e fiamme sui costoni del vulcano». Il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci ha reso noto di essere «in contatto con il capo della Protezione civile regionale, che si è subito attivata, e resto costantemente aggiornato della situazione sull’isola di Stromboli».

Le operazioni di soccorso

I Vigili del fuoco e un canadair della Guardia Forestale stanno operando sull’isola per spegnere gli incendi che si sono sviluppati nella zona dei canneti e sulla Sciara del fuoco, causando dei roghi. Sul posto è in azione anche la Guardia Costiera di Lipari che sta supportando le altre forze dell’ordine nel coordinamento dell’emergenza.

La Guardia Costiera ha reso noto che è pronta a far evacuare chiunque voglia abbandonare l’isola anche se, è stato puntualizzato, non sussiste un pericolo imminente tale da giustificare l’abbandono dell’isola dell’arcipelago eoliano.

