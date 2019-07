Angela Merkel, altro tremore in pubblico: dubbi sulla salute? Stavolta risponde lei

La Merkel si trovava a Berlino in occasione della cerimonia di benvenuto per il primo ministro finlandese

«Vi ho detto che sto bene, dovrebbe esservi sufficiente». Risponde sorridendo Angela Merkel ai giornalisti che le chiedono e insistono per sapere come stia, dopo aver notato, per la terza volta in poche settimane un tremore insolito nel corpo del cancelliere tedesco.

La Merkel si trovava a Berlino in occasione della cerimonia di benvenuto per il primo ministro finlandese. Dopo aver agitato insolitamente il corpo per qualche secondo, fa un cenno al capo finlandese Antti Rinne e poi se ne va mostrandosi per nulla provata.

Lo stesso episodio si è verificato sia il 18 che il 27 giugno. Il primo in occasione della visita a Berlino del presidente del’Ucraina, Volodymyr Zelenskiy; la seconda volta è stata ad appena otto giorni dalla prima crisi ed è avvenuta a palazzo Bellevue, accanto al presidente Frank-Walter Steinmeier, per la cerimonia di nomina del nuovo ministro della Giustizia, Christine Lambrecht.

