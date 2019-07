La gaffe dei leghisti toscani: lo sfregio all’italiano sulle magliette

Se solo Dante potesse parlare. Volevano sfoggiare lo slogan «Prima i Toscani» e così hanno fatto, peccato per quella divisione in sillabe scorretta. Sei consiglieri regionali in quota Lega hanno esibito su alcune magliette la scritta a caratteri cubitali.

Il motivo era una protesta contro una proposta di legge per l’assistenza sociale ai migranti voluta dalla giunta del governatore Enrico Rossi. Hanno fatto stampare sulle t-shirt: «Pri-ma i Tos-ca-ni», anziché la formula corretta, e cioè «Pri-ma i To-sca-ni».

I protagonisti dello scatto, subito pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook della Lega in Toscana sono i consiglieri Elisa Montemagni, Luciana Bartolini, Roberto Salvini, Jacopo Alberti, Roberto Biasci e Marco Casucci.

Inutile dire che, dopo la pubblicazione in rete della foto, gli utenti dei social si sono scatenati con i commenti più disparati: «Prima l’italiano!», scrive un utente, seguito da un altro che dice: «Prima i 49 milioni e poi l’italiano!». E un altro, ancora: «Non sapevo che in Toscana è diverso il modo di sillabare…».

Anche Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha commentato la foto: «Da Firenze, città di Dante io direi: prima l’italiano!!!!!!!!! To-sca-ni. Segnatevelo magari per la prossima volta…».

