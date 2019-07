L’audio sul vertice tra leghisti e petrolieri russi, Savoini si sfoga via sms al Corriere: «Sono basito. Processo sul niente»

«Sono basito dopo queste buffonate», scrive via sms al Corriere Gianluca Savoini, presidente dell’associazione Lombardia-Russia e protagonista dell’audio diffuso da Buzzfeed relativo a un incontro con dei petrolieri russi per presunti finanziamenti alla Lega a pochi mesi dalla campagna elettorale per le Europee.

«Tutte illazioni – continua Gianluca Savoini – nulla di concreto perché mai sono arrivati soldi né fondi alla Lega dalla Russia. Mai!». Secondo Savoini, l’audio di quel vertice all’hotel Metropol di Mosca è «un processo sul niente, fumo e basta per rompere le scatole a Salvini. Trovino i soldi che non ci sono e allora ne riparliamo».

Nulla di fatto anche per l’identità di tali Luca e Francesco, presenti durante l’incontro all’Hotel Metropol di Mosca, i cui nomi riecheggiano nell’audio rubato e diffuso da Buzzfeed. Savoini non sa: «Dopo 9 mesi tirano fuori queste cose. Mah! Finanziamenti zero, quindi non ho altro da dire. I soldi non ci sono mai stati e quindi querele a raffica. Grazie».

Savoini, tesserato nella Lega sin dal 1991 e fedelissimo di Roberto Maroni, attualmente non ricopre alcun incarico ufficiale nel Carroccio, ma in passato fu portavoce di Salvini quando venne eletto segretario federale.

Tuttavia, in modo ufficioso, la figura di Savoini sembra legare il partito del Carroccio alla “Russia Unita” di Putin, tra viaggi di lavoro e incontri imprenditoriali che, come nel caso dell’incontro del 18 ottobre 2018, sembrerebbero sfociare in accordi strategici politici, per creare un’alleanza italo-russa, mediante la presunta negoziazione di un accordo basato «sull’invio di milioni di dollari, frutto dei proventi del petrolio russo al partito di Matteo Salvini, attraverso un canale segreto».

