Chi è Vladimir Pligin, il politico russo citato nell’audio tra i leghisti e i petrolieri a Mosca

Uno dei nomi citati al tavolo dell’incontro all’Hotel Metropol di Mosca, il 18 ottobre 2019, è stato quello di Vladimir Pligin, personalità nota nell’ambiente politico di Mosca, e uno dei tre russi seduti al tavolo con altri due italiani e il presidente dell’associazione Lombardia-Russia, Gianluca Savoini, indagato dalla procura di Milano nell’ambito dell’inchiesta aperta per corruzione internazionale.

«Aspettiamo che il signor Pligin torni per discuterne», si sente nell’audio diffuso da Buzzfeed. Si tratterebbe di Vladimir Pligin, avvocato ed ex deputato della Duma dal 2003 al 2016. Pligin attualmente ricopre la carica di consigliere del presidente della Duma Viaceslav Volodin e di vice presidente della Commissione per gli affari internazionali nel Consiglio generale del partito di Vladimir Putin ‘Russia Unita’.

When the existence of the Metropol meeting was reported by two Italian journalists earlier the year, Savoini and Salvini dismissed the story as a fantasy.



This recording blows those statements apart. pic.twitter.com/O0bdE7XcOC