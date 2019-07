Milan, è il giorno dei centrocampisti: il punto su Veretout e Bennacer

Giovedì dell’Inter, venerdì del Milan. Come ogni derby che si rispetti, il botta è risposta vale anche sul calciomercato. E così i rossoneri, anche se con budget notevolmente inferiore, indicono il centrocampista day, ispirati dalla volontà (che è pure necessità) di consegnare presto a Giampaolo i piedi buoni che l’ex allenatore della Samp ha chiesto.

Trattamento educato del pallone e velocità negli inserimenti: Jordan Veretout risponde presente, e oggi il Milan vedrà di nuovo la Fiorentina per alzare la sua precedente offerta e scavalcare definitivamente la Roma, feroce concorrente nella corsa al francese della Viola.

I giallorossi offrono un ingaggio superiore, intorno ai 3 milioni di euro a stagione, ma la preferenza di Veretout indica Milanello. Manca, però, l’accordo tra Fiorentina e Milan. Da Firenze fanno sapere di volere 25 milioni di euro, preferibilmente cash. La triade Boban-Massara-Maldini è ferma all’offerta di 12 milioni più il cartellino di Lucas Biglia.

Alla Viola non basta, anche perché l’argentino intriga Montella, ma ha un ingaggio fuori portata per i parametri dei toscani. L’incontro in programma in giornata e una offerta al rialzo dei rossoneri possono avvicinare (in maniera decisa) il centrocampista francese al Milan; che, alla perenne caccia di un difensore, ne approfitterà per riparlare anche di German Pezzella. Ma qui l’incastro è complicato: la Fiorentina vuole 20 milioni di euro per il suo capitano. Affare in salita.

Bennacer, fine del giallo

E oggi dovrebbe arrivare anche il via libera per il trasferimento al Milan di Ismael Bennacer. Il centrocampista dell’Empoli, che ieri ha festeggiato l’approdo in semifinale di Coppa d’Africa della sua Algeria (battuta ai rigori la Costa d’Avorio, ndr), si è riavvicinato ai rossoneri dopo un paio di giorni di semaforo rosso, causa incomprensioni sull’ingaggio. Dopo che il Milan ha fatto trapelare forte irritazione, le parti si sono aggiornate, sgonfiando il caso.

Bennacer firmerà un quinquennale intorno agli 1, 2 milioni di euro a stagione. Il triplo di quanto percepisce oggi all’Empoli. Ai toscani andranno 16 milioni di euro più bonus. Il centrocampo piedi buoni di Giampaolo comincia a prendere forma.

