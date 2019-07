Milan, Donnarumma giura fedeltà: «Tutto per tornare in Europa». In difesa sbuca Pezzella

Il portiere si toglie dal mercato. C’è anche il viola, in alternativa a Lovren, per la retroguardia

Nel giorno in cui Milan e Inter presentano in Comune il progetto di fattibilità per il nuovo stadio, i rossoneri continuano a lavorare per puntellare l’organico a disposizione di Marco Giampaolo.

Vuole qualità e palleggio il nuovo allenatore, che non parla mai dei singoli ma ha fatto una eccezione in sede di presentazione per Gianluigi Donnarumma confidando di avergli chiesto in passato la maglia.

Gigio, intanto, rassicura a distanza il suo nuovo tecnico: «Voglio dare tutto, dobbiamo farlo tutti per tornare dove vogliamo arrivare: in Europa. Non siamo arrivati in Champions per un solo punto, questo ci dà forza».

Così il portiere rossonero, a Milan Tv, si toglie dal mercato, dopo il pressing (per la verità neanche tanto insistito) del Psg, che si è sempre tenuto alla larga dalle richieste milaniste, mai scese al di sotto dei 55 milioni di euro.

Paquetà, niente col Psg

Sarà per la presenza dell’ex Leonardo, fatto sta che il Psg è legato a filo doppio alle ipotesi di mercato rossonere. Nelle ultime ore si è parlato di un interesse dei francesi per Paquetà, il centrocampista verdeoro portato a Milano proprio da Leonardo.

Il giocatore, ai microfoni dei brasiliani di Goal, ha smentito seccamente: «Il Psg? Solo speculazioni. Sto bene al Milan e voglio fare una buona stagione per crescere ancora».

Casting difesa

In attesa di capire se Veretout andrà alla Roma (favorita) o al Milan, i rossoneri firmeranno entro venerdì Ismaël Bennacer, in arrivo dall’Empoli. Boban e Massara sono, però, concentrati soprattutto sulla difesa. Casting aperto.

Oggi a Casa Milan si è visto il procuratore del capitano della Fiorentina, German Pezzella. Valutazione 20 milioni di euro. E la sensazione che sarà difficile intavolare una trattativa. Commisso non vuole toccare i suoi gioielli.

Le alternative restano Lovren del Liverpool e Jesús Vallejo del Real Madrid (il campione d’Europa Sub 21 può essere girato per una stagione), conteso, tanto per cambiare, dalla Roma. Difensore cercasi, difensore che torna. Daniele Bonera saluta il Villareal per fare ritorno al suo Milan: farà parte dello staff tecnico di Marco Giampaolo.

