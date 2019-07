Le nonne di Campoli con i figli dei migranti: lo scatto è virale

L’immagine scattata in un piccolo paesino della provincia di Benevento, Campoli, sta facendo il giro del web. Nella foto tre signore, zia Nicolina, zia Vincenza e zia Maria sono sedute in quella che sembra la piazzetta di un paese e in braccio con loro ci sono tre bambini ospiti del centro di accoglienza.

La foto è stata pubblicata sulla pagina Facebook Sei di Campoli se venendo inondata di commenti positivi. «Integrazione, accoglienza, bellezza» scrive Orsola, che in poche parole riesce a sintetizzare tutto quello che esprime la foto.

Poi il ricordo, quasi nostalgico, di uno dei nipoti delle anziane: «Pensare che 37 anni fa ero su quelle stesse gambe – scrive Federico – avvolto dallo stesso sorriso e adesso a km di distanza e con qualche anno in più, sono contentissimo di poter condividere le stesse emozioni con un bambino che non conosco ma che merita tutto e di più, sei bellissima nonna, ovviamente belle e belli i soggetti ritratti».

Così bella che l’immagine è stata condivisa un po’ dappertutto, anche dal giornalista Sandro Ruotolo. «Questa foto mi fa sperare in un mondo migliore», dice Stefania e c’è chi su internet propone già le tre signore come «patrimonio dell’umanità».

