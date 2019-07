Amanda Knox fa la colletta per pagarsi il matrimonio ma si è già sposata

Amanda Knox, accusata e poi assolta in via definitiva per l’omicidio di Meredith Kercher, aveva lanciato poco tempo fa una colletta per pagarsi il matrimonio. E, invece, secondo il settimanale Oggi, si sarebbe già sposata a dicembre dello scorso anno.

Altro che crowdfunding, altro che matrimonio a tema spaziale: la giovane americana insieme a Chris Robinson sarebbero già convolati a nozze.

Tutti i risparmi spesi in Italia

Amanda Knox e Chris Robinson | Ansa

Stando alla scoperta del settimanale, tutti i suoi risparmi sarebbero stati investiti nel recente viaggio in Italia, dove è stata ospite a un dibattito sul processo mediatico al festival della giustizia penale di Modena.

«Abbiamo dovuto spendere i nostri fondi per il matrimonio in questo impegnativo e importante viaggio. Ne è valsa la pena. Amanda ha raggiunto i cuori di molte persone e ha guarito un po’ di se stessa», aveva dichiarato il fidanzato nel tentativo, forse, di “giustificare” la raccolta fondi (ai benefattori, in cambio, sarebbe arrivata una copia del suo libro di poesie d’amore).

Lo scoop del settimanale Oggi

Il documento – trovato dal settimanale Oggi, da domani in edicola – attesterebbe che i due si sarebbero sposati 9 mesi fa. L’atto che lo dimostra si troverebbe anche on line, negli archivi della contea statunitense King County.

Le pubblicazioni sarebbero state affisse il 21 novembre 2018 mentre le nozze si sarebbero tenute l’1 dicembre. Il certificato di matrimonio, invece, sarebbe stato emesso il 7 dicembre del 2018.

