Mission possible, Cancelo si riavvicina al Manchester City

La firma di Kean con l’Everton, lo scambio Lukaku-Dybala, ma anche nuovi contatti col City per il trasferimento di Joao Cancelo nella casa del tiki-taka di Pep Guardiola.

Fabio Paratici ha affrontato una intensa agenda di lavoro nella sua missione in Inghilterra e le buone nuove arrivano soprattutto dal mercato in entrata. Il City accelera e ora vuole Cancelo a prescindere dalla immediata cessione di Danilo (proposto, invano, alla Juve). I Citizens sono pronti a fare all in per il portoghese.

Le cifre e l’alternativa

La Juventus dovrà probabilmente cedere qualcosa rispetto alla richiesta iniziale che si attestava intorno ai 60 milioni di euro. Gli inglesi sono pronti a spingersi fino ai 50, bonus compresi, offrendo al calciatore un contratto da circa 5 milioni di euro a stagione fino al 2024. Si può fare, probabilmente si farà.

In caso di fumata bianca la Juve è pronta a sostituire Cancelo con Elseid Hysaj del Napoli. Il calciatore, chiuso a Napoli da Di Lorenzo e Malcuit, è ritenuto elmento di assoluta affidabilità come quarto di destra dal suo ex allenatore Maurizio Sarri. Il Napoli, però, chiede almeno 28 milioni di euro per l’albanese, sul quale c’è sempre la Roma di Petrachi.

In lizza anche Matteo Darmian che, però, è considerato più adatto come esterno di un 3-5-2 ad oggi non contemplato dall’allenatore.

Foto di copertina / Ansa