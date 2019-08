Inter, Icardi ha deciso: resta nerazzurro. Wanda incinta?

Le schermaglie, con relative ipotesi di arrivare alle carte bollate, vanno avanti da tempo, ma potrebbe essere arrivata la puntata finale della Icardi’ Story. L’ex capitano ha deciso: resta all’Inter, anche per motivi familiari.

Ancora papà?

La voce circola da tempo e per ora non sono mai arrivate smentite: alla base della scelta di Icardi ci sarebbe una nuova, presunta gravidanza di Wanda Nara, la moglie-agente di Maurito. Che, a questo punto, non vuole più traslocare da un giorno all’altro. Per lui, insomma, il tempo è scaduto. E si andrà avanti così.

Se l’indiscrezione, rilanciata dalla Gazzetta dello Sport, fosse vera, per la Nara si tratterebbe del sesto figlio, il terzo con Icardi.

Ultimatum scaduto

Proprio per questo la famiglia Icardi, scaduto il termine di fine luglio imposto come una sorta di deadline per l’uscita alla società, avrebbe comunicato all’Inter di voler restare, inasprendo il braccio di ferro e creando un bel problema al mercato in entrata nerazzurro.

Icardi oggi direbbe No anche alla Juve, che comunque è andata su Lukaku come prima scelta. E così Mauro è fuori dal progetto, ma sempre più nerazzurro. Un tempo i tifosi avrebbero gradito, oggi?

