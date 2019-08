Proteste a Mosca, 600 persone fermate: arrestata anche Ljubov Sobol, fedelissima di Navalny

Non è bastato il tentativo pacifico di Olga Misik. La 17enne, “armata” di un libro, ha letto agli agenti la Costituzione per ricordare che in Russia è garantita «la libertà di espressione, di parola e di associazione», ma questo non è stato sufficiente per convincere la polizia che anche oggi, 3 agosto, ha continuato ad arrestare le persone scese in piazza, a Mosca, per opporsi alla decisione della commissione elettorale di escludere dalle prossime elezioni comunali i candidati indipendenti .

Almeno 600 le persone fermate finora, secondo la ong OVD-Info, che monitora l’attività della polizia. Tra questi anche Lyubov Sobol fedelissima di Alexei Navalny, considerata madrina della mobilitazione moscovita.

В ОВД «Люблино» обещают отрубить задержанным пальцы, если они не пройдут дактилоскопию (процедуру снятия отпечатков пальцев). Об этом сообщил один из задержанных:https://t.co/6ETVe0ae7A pic.twitter.com/9jpSOxJ4nl — ОВД-Инфо (@OvdInfo) August 3, 2019

La donna è stata fermata mentre stava andando verso il centro della città per partecipare alle proteste non autorizzate. «Perché avete i caschi, avete paura di una ragazza al 20esimo giorno di sciopero della fame?», ha detto Sobol agli agenti che l’hanno caricata su una camionetta della polizia.

Жесткие задержания на Пушкинской pic.twitter.com/fn8ufry0C5 — Новая Газета (@novaya_gazeta) August 3, 2019

Lyubov Sobol è tra i candidati indipendenti esclusi dalle elezioni comunali. Doveva candidarsi nella 43esima circoscrizione elettorale, ma le è stata negata la registrazione. Nei giorni scorsi sono stati fermati per «disordini di massa» quasi tutti i candidati esclusi.

Lo stesso Alexei Navalny è stato fermato mentre usciva di casa per comprare dei fiori a sua moglie per il suo compleanno. Dopo qualche giorno di carcere era finito in ospedale per una reazione allergica, che il suo medico non ha escluso possa essere avvelenamento.

