Luca Parmitano augura buona fortuna all’Italia della pallavolo femminile che intanto asfalta l’Olanda

L’astronauta, per augurare buona fortuna alle ragazze della pallavolo femminile, ha pubblicato una foto mozzafiato della sua Sicilia

«C’è un tifoso anche da qui» aveva scritto su Twitter l’astronauta dell’Agenzia spaziale europea Luca Parmitano, pubblicando una foto dallo spazio della sua terra, la Sicilia, e riferendosi al torneo di qualificazione olimpica della Nazionale di pallavolo femminile.

Il tweet di Luca Parmitano

Da oggi a Catania le ragazze della Nazionale Italiana di Pallavolo @Federvolley all’inseguimento del pass Olimpico! C’è un tifoso anche da qui! Forza Ragazze. #ISS #Beyond pic.twitter.com/qTBoP4JjuR — Luca Parmitano (@astro_luca) August 2, 2019

Un tweet che deve aver portato fortuna alle azzurre visto che propri ieri, a Catania, hanno vinto contro l’Olanda con 3-0. Una vittoria che, di fatto, consentirà all’Italia della pallavolo femminile di partecipare al torneo dell’olimpiade di Tokyo 2020.

In precedenza, Paola Enogu e compagne avevano battuto Kenya e Belgio e ora hanno ottenuto il pass per il Giappone. Quella di Tokyo 2020 sarà la sesta olimpiade consecutiva per la nazionale italiana di pallavolo donne, dopo Sydney 2000, Atene 2004, Pechino 2008, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016.

Un in bocca al lupo spaziale da Astro Luca!! Forza ragazze, fateci sognare. @Federvolley #Beyond pic.twitter.com/THIpP4Cv5S — Luca Parmitano (@astro_luca) August 3, 2019

Le foto della Sicilia dallo spazio

Non è il primo scatto che Parmitano dona ai suoi follower per omaggiare la sua terra dallo spazio. L’astronauta catanese si trova a bordo della Stazione spaziale internazionale ed è impegnato dal 20 luglio nella missione “Beyond”.

Missione Beyond (ESA) con Luca Parmitano: partenza, durata e diretta

