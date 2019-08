Balotelli, c’è l’offerta del Flamengo. Può fare coppia con Gabigol

‘Balotelli è un grande giocatore e ha mostrato interesse nei nostri confronti’. Lo ha raccontato poche ore fa il presidente del Flamengo, Rodolfo Landim, aggiungendo che ‘Non c’è nulla di più’…

Una mezza verità di mercato che, detta per intero, diventa offerta vera e propria. E infatti, attraverso intermediari, i brasiliani sono passati dalle parole ai fatti sottoponendo la prima bozza di contratto a Balo.

L’offerta

Per l’ex attaccante del Marsiglia è pronto un biennale, scadenza dicembre 2021, a circa quattro milioni di euro a stagione. Cifra che nessuno in Italia è pronto a versargli in Italia: dalla Fiorentina al Parma, passando per il Verona.

Balotelli, che ha già aperto alla soluzione extraeuropea, potrebbe tirarsi dietro il fratello Enoch, per il quale si è mosso il Boavista di Saquarema, nello Stato di Rio de Janeiro.

Balo e Gabi

Dovesse arrivare la risposta positiva del calciatore, il Flamengo comporrebbe una coppia offensiva Balotelli-Gabigol. Un tuffo nel passato nerazzurro con vicende alterne per Mario e ampiamente negative per il brasiliano.

Vecchie conoscenze

Gabigol, ma non solo. Il Flamengo sta facendo le cose in grande e ha già acquistato, tra gli altri, l’ex romanista Gerson e il terzino Filipe Luis, uscito dall’Atletico Madrid. Ora la scommessa Balotelli. E una operazione che, anche mediaticamente, può far saltare il banco.

Foto di copertina Gabigol / Ansa