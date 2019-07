C’è anche la Roma a Londra: si lavora per Alderweireld. Gerson torna in Brasile

Baldini incontra il Tottenham per il difensore. Lavori in corso anche per il centrocampo

Non solo l’Inter a Londra, c’è anche la Roma. I giallorossi lavorano per regalare a Fonseca i due centrali difensivi richiesti, preferibilmente bravi nella gestione del pallone. Con Gianluca Mancini dell’Atalanta già bloccato, Franco Baldini, consulente plenipotenziario di James Pallotta, incontrerà in giornata nella City il Tottenham per affondare il colpo su Toby Alderweireld.

Il centrale degli Spurs piace e non poco, ma è ancora troppo caro. Il Tottenham chiede tutti e 30 i milioni di euro della clausola rescissoria. Per la Roma la richiesta è troppo alta anche in virtù della ravvicinata scadenza contrattuale del difensore (2020). L’offerta di Petrachi è ferma intorno ai 20 milioni di euro mentre con il calciatore è già tutto definito per un contratto quadriennale da circa 3 milioni di euro a stagione.

Chiave Zaniolo, avanza Almendra

Il ‘timore’, quasi scontato, è che il Tottenham getti sul tavolo della chiacchierata il cartellino di Nicolò Zaniolo, che si gode gli ultimi giorni di vacanza. La Roma ancora non affronta il tema del suo rinnovo di contratto, ma lo farebbe comunque partire solo a fronte di una offerta indecente: non meno di 60 milioni di euro.

Gli inglesi ci pensano seriamente, così come la Juventus che offre, come parziale contropartita, Gonzalo Higuain (il giocatore ancora non è, però, convinto).

Movimento anche a centrocampo. Gerson saluta e torna in Brasile. Giocherà nel Flamengo. Una operazione da 10 milioni di euro, con la Roma che conserva il diritto ad ottenere il 10% su una possibile futura rivendita del centrocampista.

In entrata, con il Milan di nuovo forte su Veretout, torna di moda il nome di Almendra, 19enne volante del Boca Juniors. Gli argentini sparano ancora alto: ci vogliono almeno 20 milioni di euro.

Foto di copertina / Ansa