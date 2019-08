Cremona, drag queen leggono fiabe ai bambini: la Lega contro il comune

Un evento organizzato dall’Arci di Cremona ha scatenato le polemiche dell’opposizione leghista. Al parco scout didattico era in programma l’incontro «Racconti senza barriere», con storie per bambini narrate dalle drag queen Priscilla e La Notte Brilla.

«Sono questi i riferimenti della sinistra per la crescita dei nostri figli», ha tuonato Alessandro Zagni, consigliere comunale della Lega, critico nei confronti del patrocinio concesso dal comune guidato dalla giunta di centrosinistra di Gianluca Galimberti.

Stasera all’Arcifesta una drag queen intrattiene i bambini con i “racconti senza barriere”, il tutto con il patrocinio e… Posted by Alessandro Zagni on Monday, August 5, 2019

Nei commenti al post di Zagni c’è chi scrive: «Molto meglio le cubiste di Salvini a scopo educativo» e chi parla di «schifo e paura» per questa proposta educativa.

Dopo poche ore l’Arci di Cremona, sempre via Facebook, ha ribattuto con una citazione del pedagogo brasiliano Paulo Freire: «Nessuno educa nessuno, nessuno si educa da solo, gli uomini si educano insieme, con la mediazione del mondo».

“Nessuno educa nessuno, nessuno si educa da solo, gli uomini si educano insieme, con la mediazione del mondo”. (Paulo… Posted by Arci Cremona on Monday, August 5, 2019

Poi, la risposta nel merito: «Crediamo che le diversità siano una realtà inevitabile da riconoscere e rispettare. Possiamo scegliere come vivere il nostro rapporto con le diversità: amare il prossimo, per noi, non prevede discriminazioni o pregiudizi. Il bene degli altri è anche il nostro e la felicità è un presupposto irrinunciabile per relazioni sane, aperte, umane».

