I 49 milioni a un passo dall’ultimo verdetto. In Cassazione chiesta la conferma per la truffa

Quei 49 milioni sono arrivati in Cassazione. Una tappa che sembra segnare la fine di una delle vicende giudiziarie più importanti nella storia recente della politica. Una vicenda su cui pesa un nuovo giudizio anche se per la sua conclusione bisogna aspettare l’ultimo verdetto.

Marco Dall’Olio, sostituto procuratore generale della Cassazione, ha chiesto di confermare la condanna a 3 anni e 9 mesi dell’ex tesoriere della Lega Franceso Belsito. Oltre che quella a un anno 10 mesi dell’ex segretario Federale Umberto Bossi.

Una conferma quindi della sentenza già espressa dalla Corte d’Appello di Genova il 26 novembre 2018. Ora spetta ai giudici della Cassazione decidere se accogliere la richiesta del procuratore generale. Se questo dovesse accadere, verranno definitivamente sequestrati dalle casse del partito anche i 49 milioni tanto contestati.

Sempre il sostituto procuratore generale Marco Dall’Olio ha chiesto l’apertura di un nuovo processo per per gli ex revisori Stefano Aldovisi, Diego Sanavio e Antonio Turci. Per Belsito poi c’è anche una richiesta di interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

Le spese «indubbie» della famiglia Bossi

Dall’Olio si sofferma anche sulle spese attribuite direttamente alla famiglia di Umberto Bossi, quelle uscite che sarebbero state estrapolate dalle analisi sulla famigerata cartella “Family” sequestrata nel corso delle indagini. «Non è vero che i rendiconti erano solo generici. Erano anche falsi: si diceva ‘rimborsi autisti’ ma in realtà si finanziava la famiglia Bossi».

Un particolare che non dovrebbe essere sottovalutato: «Non è un aspetto secondario, è sotto questo profilo che si consuma il reato di truffa». Nello specifico una voce di spesa sarebbe riconducibile secondo il sostituto procuratore all’«accredito per la laurea di Renzo Bossi».

