La foto dell’americano bendato è stata «condivisa» da un poliziotto

Secondo Il Giornale ci sarebbe una svolta nell’inchiesta interna dell’Arma dei Carabinieri sull’autore della foto di Natale Hjorth ammanettato, con una benda sugli occhiali e col capo chino in una stanza della caserma dei Carabinieri di Roma.

Natale Hjorth è il ragazzo americano arrestato, insieme a Lee Elder, per l’omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega.

Cosa è successo

Ieri sarebbero stati interrogati alcuni agenti della questura di Roma sospettati di aver postato l’immagine del ragazzo americano in una chat comune delle forze dell’ordine. L’ipotesi è che si tratti di «una persona vicina al carabiniere immediatamente trasferito ad altro incarico, autore del bendaggio e dello scatto». «Tra i due – scrive ancora Il Giornale – ci sarebbe stato uno scambio privato dell’immagine».

Il divulgatore della foto è sottoposto ad una doppia indagine: è accusato dalla Procura militare e da quella civile di divulgazione di notizie segrete o riservate. Rischia la sospensione dal servizio o il congedo con disonore.

In America la foto non ha fatto scalpore

Foto, quella di Natale Hjorth bendato, che ha fatto scalpore in Italia e non, invece, in America (paese d’origine dei due arrestati, ndr) dove i lettori della Cnn si sono chiesti cosa ci fosse di sconvolgente e scioccante in quello scatto. «Mi auguro che i due sospettati siano condannati alla massima pena del diritto italiano», «Si meritano una vita dietro le sbarre», «Non abbiamo bisogno di loro indietro» e «Che possano passare il resto della loro vita in prigione», questi sono solo alcuni dei commenti degli americani.

