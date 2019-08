Casellati: «Buone vacanze, prima che scappiate tutti come quando suona la campanella a scuola»

Prima dell’inizio del voto sulle opposte mozioni pro e contro la Tav, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha augurato buone vacanze ai senatori e alle loro famiglie. I lavori dell’Aula sono infatti interrotti fino al 10 settembre.

Ma la presidente, nel rivolgere l’augurio, non ha rinunciato a un battuta ironica o, forse, polemica. «Lo dico adesso – ha concluso il suo intervento prima di dare il via alle votazioni – perché so che poi tutti scapperanno come quando a scuola suona la campanella».

Casellati ha inoltre ringraziato «tutti per il lavoro svolto e per la collaborazione con la presidenza e tutta l’amministrazione che nonostante la riduzione forte di personale ha permesso che i nostri lavori potessero procedere con grande efficienza, efficacia e professionalità».

