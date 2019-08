Roma, c’è Lovren per la difesa. L’intesa è vicina. E in attacco…

Le grandi manovre della Roma. Se in uscita Dzeko è destinato all’Inter, ma solo alle cifre dei giallorossi (20 milioni di euro), in entrata c’è altrettanto movimento.

Nelle ultime ore, complici le difficoltà per arrivare ad Alderweireld del Tottenham, la Roma ha virato con forza su Lovren del Livepool, formulando anche una offerta di prestito oneroso con obbligo di riscatto legato alle presenze intorno ai 16 milioni di euro. I Reds ne chiedono 20, ma le sensazioni sono molto positive.

Icardi e Higuain, gli ex 9 di Inter e Juventus

Mauro e Gonzalo

In attacco il primo della lista è sempre Higuain, ma uguali restano anche complicazioni e dubbi. Per ora Gonzalo vuole giocarsi fino in fondo le sue carte alla Juve. L’alternativa Icardi, molto mediatica ma soprattutto in ottica Juve, stuzzica la Roma, ma l’ex capitano dell’Inter viaggia su richieste di ingaggio troppo alte: siamo sugli 8 milioni di euro a stagione. E l’assenza della Roma dalla Champions non gioca a favore del sogno.

Foto di copertina Ansa