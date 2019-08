I banchi del governo sono al completo per assistere al discorso di Giuseppe Conte davanti ai senatori sulla crisi di governo che viene istituzionalizzato con questo intervento. Il discorso del presidente del Consiglio di oggi cambia tutto e non è ancora chiaro come si comporteranno sia la Lega sia il Partito democratico (per non parlare dei Cinque stelle). Determinanti saranno anche gli interventi che lo seguiranno, da parte dei vari partiti.

16.55 - 20 agosto

16.50 - 20 agosto

Dopo Matteo Renzi, sono intervenuti Emma Bonino e Ignazio La Russa. Intanto, quasi tutti i leghisti sono usciti dalla Aula del Senato.

16.40 - 20 agosto

16.37 - 20 agosto

«Non sarò nel nuovo governo se dovesse nascere», dice Renzi che poi scherza: «Non è un colpo di Stato un nuovo governo ma aprire una crisi è un colpo di sole». «Non siamo in spiaggia al Papeete», ha poi urlato il senatore Pd al leader leghista.

16.30 - 20 agosto

Parla il senatore Matteo Renzi.

16.27 - 20 agosto

16.26 - 20 agosto

«Gli italiani votano con la testa e con il cuore. Sono orgoglioso del fatto che credo, non ho chiesto mai per me la protezione, ma la protezione del cuore immacolato di Maria per il popolo italiano la chiedo finché campo, non me ne vergogno ne sono ultimo e umile testimone. State facendo un torto al buon senso del popolo italiano», dice Matteo Salvini alla fine del suo comizio.

16.22 - 20 agosto

«Anche oggi si dimette domani. #Salvini bugiardo», recita il cartello di Faraone mostrato dai banchi del Pd. «Omnia vincit amor», replica Salvini. «Sono pronto a sacrificarmi».

16.16 - 20 agosto

«Se questo governo si è interrotto è perché da mesi c’erano dei signor no che bloccavano tutto quanto», insiste Matteo Salvini.

16.15 - 20 agosto

Il discorso di Matteo Salvini è ricco di frecciatine indirizzate al premier Conte: «A me non e mai capitato di parlare con la cancelliera Merkel chiedendo consigli per la campagna elettorale. Né di prendere caffè chiedendo consigli perché Salvini ha chiuso i porti».

16.13 - 20 agosto

16.10 - 20 agosto

«Se preferite il Pd basta dirlo», dice il ministro dell’Interno rivolgendosi al M5s. Mentre a Conte replica: «Mi spiace che lei mi abbia dovuto mal sopportare per un anno. Pericoloso, autoritario? Bastava il Saviano di turno a raccogliere tutta questa sequela di insulti, bastava il Travaglio, un Renzi, non il presidente del Consiglio».

16.05 - 20 agosto

16.01 - 20 agosto

«Grazie e finalmente. Rifarei tutto quello che ho fatto». Subito dopo Conte prende la parola Salvini: ha 10 minuti di tempo per il suo discorso. «Porto a casa un Italia più sicura dopo questo anno di governo».

16.00 - 20 agosto

Alla fine del suo discorso, Conte si rivolge al M5s: «Vi invito a far tesoro di questa prima esperienza di governo».

15.55 - 20 agosto

15.42 - 20 agosto

«Qui si arresta l’azione di questo governo»: così Conte ufficializza il the end del governo gialloverde.

15.40 - 20 agosto

Quando Conte cita la vicenda russa (due volte) e l’uso dei simboli religiosi, Salvini scuote la testa. Partono rumoreggiamenti tra i banchi della Lega.

15.37 - 20 agosto

Applausi dai 5 Stelle e dall’opposizione a Conte. Il senatore Renzi non applaude e invita alla calma con le mani.

15.35 - 20 agosto

«Le crisi di governo si affrontano in Parlamento non nelle piazze», dice il premier rivolgendosi al ministro dell’Interno. «Sono preoccupato per una simile concezione», ha spiegato il presidente del Consiglio. «Non hai dimostrato cultura delle regole», ha aggiunto.

15.28 - 20 agosto

Matteo Salvini scuote la testa mentre Giuseppe Conte lo accusa di «opportunismo politico» dopo il voto sul decreto Sicurezza bis e la decisione di staccare la spina all’esecutivo.

15.24 - 20 agosto

Il ministro dell’Interno mostra di gradire le contestazioni che investono Giuseppe Conte quando critica il comportamento suo e del gruppo leghista.

15.18 - 20 agosto

Il primo affondo del premier Conte arriva dopo pochi minuti di interventi. Lo accusa di avere scarsa responsabilità istituzionale e grave carenza di cultura istituzionale: «Il ministro dell’interno ha mostrato di seguire interessi personali e di partito»

15.10 - 20 agosto

Via all’intervento del presidente del consiglio Giuseppe Conte. Il premier, aprendo ha spiegato: «Nel patto di governo c’era l’impegno alla cooperazione in buona fede. Tra l’altro aprire la crisi in questo momento ci espone a speculazioni finanziarie»