Attenta Juve, lo Schalke prova a chiudere per Juan Miranda

Fabio Paratici è stato di persona a Barcellona per convincere gli azulgrana, ma la quadra per portare Juan Miranda in bianconero non è stata trovata e, ora, l’esterno campione d’Europa con la Spagna sub 19 è vicinissimo allo Schalke.

I tedeschi sono gli unici, tra i corteggiatori, ad aver accettato la proposta del Barcellona, che non trova spazi in squadra per Miranda (nel ruolo ha Jordi Alba e Junior), ma nemmeno vuole perderne il controllo per le prossime stagioni.

Si profila, dunque, un prestito biennale secco in favore dello Schalke. La Juve, che resta alla finestra, ha offerto 10 milioni di euro, ma solo per una cessione a titolo definitivo. Che ai blaugrana non va proprio giù.

