La foto mostra «una risorsa urlatrice che concima l’aiuola» in Italia? Fatto avvenuto negli Stati Uniti

L’utente Antonio Quinto (che ha cambiato screen_name da @AntonioDvx a @RadioSavana) pubblica il 23 agosto 2019 un tweet con la foto di un uomo di colore intento a defecare in un’aiuola definendolo «risorsa urlatrice»:

Risorsa urlatrice, laureata in Scienze Agrarie, concima l’aiuola. Porti aperti e non solo… Povera Italia, come ti hanno ridotto male. Uno speciale ringraziamento al #PD #ONG #CHIESA. C.A. @Quirinale

Ne avevamo parlato in un articolo del marzo 2019. La stessa immagine era stata pubblicata nel 2017 dal sito xenofobo e supramatista bianco Voxnews in un pezzo intitolato «Per la Boldrini sono il nostro futuro».

L’autore è un americano e non è solo una foto, ma un fotogramma di un video pubblicato nel 2017 dall’account Instagram Hollywoodunlocked come riportato da PagellaPolitica:

L’immagine è vera ma non ritrae una scena accaduta in Italia, ma negli Stati Uniti due anni fa. La foto è in realtà un fermo immagine di un video, caricato su Instagram il 7 febbraio 2017, nella cui descrizione leggiamo essere stato girato nelle strade di Philadelphia, in Pennsylvania, come si può verificare qui.