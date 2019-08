‘Ama pasta e pizza’, i tifosi dei Wolves hanno già una canzone ad personam per Patrick Cutrone – VIDEO

Non potranno partecipare a Sanremo perché il pezzo è spartito già noto e la voce non ha tratti particolarmente significativi, ma la versione cutroniana de ‘La Bamba‘ è già un tormentone sui social e viaggia come un virus partito dall’Inghilterra e ora in giro per l’Europa, Italia compresa.

Lo hanno cantato per 5 minuti ininterrotti a Torino i tifosi del Wolverhampton, anche se il loro idolo ha giocato solo qualche minuto: “Patrick Cutrone, Patrick Cutrone, he loves the pizza, he loves the pasta, the lad’s fuck… magic”.

‘Ama la pasta, la pizza, il ragazzo dal beep talento’, recita la rivisitazione dei supporters dei Wolves, sulla scia di quanto già avvenuto in Inghilterra negli anni scorsi per i vari Di Canio e Balotelli, giusto a titolo esemplificativo.

Cutrone, acquistato per circa 22 milioni dal Milan, ringrazia. In attesa del primo gol e del primo urlo liberatorio, magari a Waterloo Street.