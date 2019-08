Mercato, torna in Italia anche Darmian: va al Parma

Nella sessione dei vari Alexis Sanchez e Mario Balotelli, torna in Italia un’altra vecchia conoscenza della serie A: Matteo Darmian. L’ex esterno del Torino lascia il Manchester United dopo quattro anni durissimi, con la progressiva perdita di posizioni in rosa fino a scivolare alla panchina fissa.

Ansa / Matteo Darmian

Per Darmian c’è il Parma che domani sottoporrà il giocatore alle visite mediche di rito. I ducali verseranno allo United 1,5 milioni di euro a fronte dei 20 milioni pagati quattro stagioni fa dagli inglesi per prelevarlo dal Torino. Il laterale firmerà un contratto di due anni con opzione per il terzo.