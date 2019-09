Mercato, si chiude alle 22. Icardi verso il Psg. Roma e Milan, ultimi fuochi

Si chiude questa sera alle 22 dopo settimane di trattative intense, bluff, retromarce e pure qualche lettera dell’avvocato. Nell’ultima curva del calciomercato ci sono le speranze finali di chi ancora deve trovare l’assetto giusto; c’è il fine di aumentare la competitività, la paura di aver fatto tardi. E l’immancabile colpo di scena.

Icardi’s

Senza farci troppi giri intorno, si riduce all’ultimo chi ha avuto meno polvere economica per sparare; chi va a caccia del prestito last minute, ma c’è l’eccezione che conferma la regola. E la regola è nella sregolatezza dell’estate mercatara di Mauro Icardi. L’attaccante è vicino al Psg, dopo una lunga notte fatta di riflessioni e telefonate.

La moglie-agente, Wanda Nara, ha dovuto addirittura lasciare il salotto di Tiki Taka per sopravvenuti impegni di lavoro. Tradotto: Icardi ha mollato la questione di principio (lasciando per strada pure l’arbitrato con l’Inter) e, pur di giocare, è pronto ad accettare la soluzione straniera, finora sempre ricusata.

Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi

In Francia, dove il Psg deve fare i conti con gli infortuni di Cavani e Mbappè (oltre che con la gestione spinosa di un Neymar di troppo), Mauro potrebbe confrontarsi ancora con la Champions League, senza deprezzarsi ulteriormente (anche come ingaggio) e recuperando un ritmo-partita latitante da otto mesi. Le parti sono vicine all’accordo: si va verso il prestito al Psg con rinnovo del contratto con l’Inter. Motivo, semplice: l’anno prossimo i nerazzurri potranno gestire la situazione senza la palla al piede del contratto di Maurito in scadenza (e, dunque, con la possibilità di liberarsi a zero).

Se così dovesse finire, ed è probabile, l’Inter vincerebbe la sua battaglia di nervi con l’argentino, scavalcato dagli acquisti di Lukaku e Alexis Sanchez, e ‘minacciato’ ieri da anonimi con uno striscione sotto casa: «Icardi basta, Milano è piccola».

Milan e Roma

Juventus e Napoli sono già complete, anche se i campioni d’Italia potrebbero fare un ultimo tentativo in difesa per sostituire l’infortunato Chiellini, anche perché Rugani , al di là delle parole, non gode della piena fiducia della società. Benatia potrebbe essere il ‘cerotto’ last minute.

Operazioni finali anche per il Milan, che porta a casa lo scambio Rebic-André Silva con l’Eintracht Francoforte e prova a fare un tentativo per l’esterno offensivo Taison dello Shakhtar che, però, vuole 25 milioni di euro. Troppi, a queste condizioni non si chiude.

Botto finale pure per la Roma. Non solo Kalinic (visite in corso, prestito a 3 milioni più diritto a 9 per strapparlo all’Atletico Madrid), c’è anche l’armeno Mkhitaryan: prestito oneroso con diritto di riscatto a 15 per un esubero dell’Arsenal, ma dall’indiscutibile talento.

Ultimi fuochi in corso. Presto ché è tardi. E con la porta chiusa finiranno sogni e timori. Saranno solo gioie o dolori.