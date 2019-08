Sorrentino (e Jude Law) tornano con «The New Pope» in anteprima a Venezia: svelato il primo trailer – Video

La laguna di Venezia ha aperto le porte della 76esima Mostra del Cinema. Una passerella di attori, attrici, registi, documentari e film d’autori che in questi giorni sfileranno sul red carpet veneziano.

Tra i protagonisti dell’edizione del 2019 c’è l’ultima opera del regista italiano Paolo Sorrentino: The New Pope, il sequel atteso di The Young Pope, la serie evento dell’autunno del 2016.

Torna il pontefice interpretato da Jude Law ma si registra anche un ingresso di prestigio, quello di John Malkovich. I due interpreti sveleranno retroscena e intrighi sul mondo del Vaticano.

L’anteprima di The New Pope verrà proiettata a Venezia domenica 1 settembre, come Evento Speciale Fuori Concorso. Tra gli italiani presenti nel Cast ci sono Silvio Orlando, Maurizio Lombardi, Massimo Ghini oltre a guest star come Sharon Stone e Marilyn Manson.

La serie originale di Sky-Hbo e Canal + è stata anticipata da un trailer dove vediamo papa Jude Law, muscoloso e in cotume, sfilare, come una vera star, sulla passerella in spiaggia in un slip bianco, accompagnato dalle immagini di altre figure del Vaticano che camminano tra i corridoi dei palazzi romani.

Stando alle anticipazioni, il sequel sarà composto da nove episodi e racconterà la storia di un nuovo Papa.

Leggi anche: