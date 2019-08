Matthew McConaughey sarà il nuovo professore di cinema dell’Università del Texas

L’attore, classe 1969, ha vinto un Oscar nel 2013 per la pellicola in cui interpetava un cowboy affetto da Aids, «Dallas Buyers Club»

Il premio Oscar Matthew McConaughey è il nuovo professore della University Of Texas, ad Austin. A dare la notizia è lo stesso ateneo texano dove peraltro l’attore si è laureato in Cinema nel 1993. Inizierà ad insegnare questo autunno nel dipartimento Radio-Televisione-Film del Moody College of Communication.

«Siamo orgogliosi di dare il benvenuto al professor McConaughey che entra ufficialmente nella nostra facoltà», ha dichiarato il preside Jay Bernhardt.

E ha aggiunto: «Matthew tiene molto alla nostra scuola e ai nostri studenti e siamo entusiasti che condivida il suo tempo e il suo talento per aiutare a preparare le nuove generazioni di leader e innovatori dei media».

L’attore ha commentato così la notizia: «Fare film, trasformare parole su carta in pellicola, è sia una scienza e sia un’arte, indipendentemente dai tempi e dalle generazioni. Gli elementi di verità e di genuina gioia per il processo sono senza tempo. Questo sarà il focus della nostra classe».

Leggi anche: