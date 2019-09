Facebook come Tinder, arriva il servizio per trovare l’anima gemella

Il popolare social network si trasforma in un’agenzia matrimoniale. Ma non ci saranno profili da scartare

Non un semplice social network ma un vero e proprio servizio di incontri, una sorta di agenzia matrimoniale online. Questa la nuova sfida di Facebook che ha deciso di venire incontro alle esigenze dei single alla ricerca di un partner.

Facebook o Tinder?

Anziché andare su Tinder, la più popolare applicazione per la ricerca dell’anima gemella, basterà rimanere collegati su Facebook, che per l’occasione verrà denominato “Facebook Dating”.

Solo per maggiorenni, a breve in Europa

Il test era cominciato un anno fa in Colombia. Il servizio sarà attivo prima di tutto negli Stati Uniti e in un’altra ventina di Paesi mentre l’approdo in Europa è in programma per l’anno prossimo.

Un servizio, disponibile per gli utenti sopra i 18 anni, che consentirà di creare un profilo parallelo a quello “ufficiale” così da tutelare la privacy degli utenti ed evitare imbarazzi con gli amici.

Non ci saranno profili da scartare, come avviene invece con Tinder.

