L’ex M5S Nugnes vota sì al Conte 2: « Ma il governo doveva finire già col caso Diciotti» – Il video

Nel giorno della fiducia al governo Conte 2, la senatrice Paola Nugnes espulsa dal gruppo M5S al Senato e ora nel gruppo Misto dice: «Voterò sì. L’intervento di Grillo è stato determinante, perché i vertici dei 5 Stelle non volevano fare questo governo».

«Resto dell’idea che il Movimento 5 Stelle dovesse staccare la spina sul caso Diciotti (in cui votò a favore della non autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini, ndr). Molti parlamentari hanno votato in questi mesi a fatica alcuni provvedimenti», aggiunge la senatrice.