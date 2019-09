Il nuovo governo chiede la fiducia in Senato. Salvini attacca frontalmente Conte – La diretta

L’ultima volta che Giuseppe Conte e Matteo Salvini si sono confrontati in Senato era il 20 agosto. Per ottenere la maggioranza bisogna arrivare a 161 voti, quelli certi dovrebbero essere 164

È l’ultimo passaggio prima dell’inizio effettivo del governo. Giuseppe Conte e la sua squadra si preparano al voto di fiducia in Senato. Un voto preceduto da decine di interventi. La seduta è presieduta da Maria Elisabetta Alberti Casellati. Un compito difficile, visto i cori e le interruzioni costanti dell’opposizione.

A Montecitorio tutto è andato secondo i piani. Il governo Conte 2 ha incassato la fiducia della Camera dei Deputati con 343 voti a favore a 263 contrari. Lo scontro tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini è avvenuto a distanza. Conte dentro l’aula, Salvini in piazza con Giorgia Meloni e Giovanni Toti.

Oggi invece quel confronto avverrà sotto la volta di Palazzo Madama. La seduta è cominciata alle 10 e Salvini è atteso in aula come senatore. Un nuovo confronto tra i due quindi, dopo quel fuoco incrociato che il 20 agosto aveva segnato la fine del primo governo Conte e dell’alleanza tra Lega e Movimento Cinque Stelle.

Il discorso di Conte è previsto per le 15.30. Le votazioni per la fiducia invece inizieranno alle 17. Mentre i numeri della Camera garantivano una certa sicurezza alla nuova maggioranza, in Senato la situazione è più in bilico. La maggioranza è a 161. I voti certi contando Cinque Stelle, Pd e gruppo Misto arrivano a 164.

Fonte: YouTube | La diretta dal Senato

La diretta dal Senato

15:37 - 10 settembre

Il senatore Salvini continua a chiamare il presidente del Consiglio ‘Conte-Monti’ e poi si rivolge alla ministra Lamorgese: «Conto di tornare a servire questo Paese il prima possibile. Sono a disposizione del nuovo ministro dell’Interno. Mi auguro che non cancelli il decreto sicurezza».

Conte scrive durante il discorso di Salvini. Mancano altri due interventi e poi replicherà – segui la diretta su https://t.co/cdyB1pBg4U #Contebis — Open (@Open_gol) September 10, 2019

15:27 - 10 settembre

Matteo Salvini inizia il suo intervento che durerà 20 minuti. Entra in aula anche Matteo Renzi, che finora non si era visto nell’emiciclo.

15:10 - 10 settembre

Il senatore Ignazio La Russa, eletto tra le fila da Fratelli d’Italia, ha difeso nel suo intervento CasaPound e Forza Nuova, spiegando che è preoccupante che sia stata tolta loro libertà di parola. Facebook ha deciso di chiudere le pagine di questi movimenti di estrema destra e i profili dei suoi leader.

La Russa ha chiuso il suo intervento citando il 16° presidente degli Stati Uniti Abraham Lincoln: «Si può ingannare qualcuno per sempre, molti per un breve periodo ma non si può ingannare tutti per sempre».

14:40 - 10 settembre

La senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli ha deciso di chiudere il suo intervento con una serie di metafore che ha esplicato mostrando una vasta serie di oggetti.

Davanti agli altri senatori ha esibito: un lucchetto, una scatola di tonno, la colla, e lo scotch. I simboli sono dedicati all’operato del Movimento Cinque Stelle. Il lucchetto simboleggia il palazzo che hanno deciso di chiudere, la scatola di tonno quella che avrebbero dovuto aprire, la colla per il loro attaccamento alle poltrone e lo scotch il debole legame che tiene insieme la maggioranza.

14:20 - 10 settembre

Verso le 14.45 è atteso l’intervento di Matteo Salvini in Senato. Parlando con i giornalisti il leader della Lega ha dichiarato: «Per nulla al mondo scambierei la mia posizione con quella di Conte».

Video di Francesca Martelli

14:15 - 10 settembre

Il senatore a vita, ed ex presidente del consiglio, Mario Monti ha dichiarato che voterà a favore del nuovo governo: «Se dovessi essere coerente con me stesso dovrei votare la fiducia. Oggi ho deciso di pretendere maggiore coerenza da me stesso che da altri e quindi di mettere alla prova una posizione di sostegno alla fiducia ma sottolineo molto che è indispensabile un vero mutamento di indirizzo».

Da Mario Monti arriva un sì a fiducia #Contebis con riserva di valutare poi provvedimento per provvedimento – segui la diretta su https://t.co/cdyB1pSRtu — Open (@Open_gol) September 10, 2019

13:30 - 10 settembre

Emma Bonino, eletta nelle liste di + Europa, ha detto che il discorso programmatico di Conte alla Camera dei Deputati assomigliava a un «libro dei sogni».

Emma Bonino a nome di +Europa annuncia il voto contrario alla fiducia al #Contebis Troppa continuità rispetto al governo gialloverde, spiega. “Lei presidente può essere il successore, ma non l’alternativa a sé stesso” – segui la diretta su https://t.co/cdyB1pSRtu — Open (@Open_gol) September 10, 2019

Bonino ha dichiarato che voterà No alla fiducia, anche se ha dichiarato che «potrà cambiare idea» nel caso il nuovo governo cambierà radicalmente politica rispetto al precedente esecutivo.

13:14 - 10 settembre

La presidente Casellati ha interrotto la seduta perchè la senatricce della Lega Lucia Borgonzoni ha esposto una maglietta con la scritta «Parlateci di Bibbiano». La seduta è ricominciata una volta che la senatrice ha coperto la maglia.

La Leghista Bergonzoni in aula durante il suo intervento sfoggia la maglietta con la scritta “Parliamo di Bibbiano” bagarre in aula – segui la diretta su https://t.co/cdyB1pSRtu pic.twitter.com/0QinYg4cRi — Open (@Open_gol) September 10, 2019

Borgonzoni nel primo governo Conte era stata nominata come sottosegretario al Ministero per i beni e le attività culturali. È candidata come presidente per le elezioni regionali che nei prossimi mesi si terranno in Emilia-Romagna.

13:00 - 10 settembre

«Parola alla senatrice Segre a cui porgo gli auguri di buon compleanno». «Sì, sono 89». È iniziato così l’intervento di Liliana Segre. La senatrice a vita oggi ha dichiarato che voterà la fiducia al governo Conte 2.

La senatrice a vita Liliana Segre – ottantanove anni oggi – annuncia in aula che voterà la fiducia al #Contebis “Non chiedere mai per chi suona la campana, essa suona per te” – segui la diretta su https://t.co/cdyB1pSRtu — Open (@Open_gol) September 10, 2019

Segre ha anche parlato del clima di odio diffuso in Italia negli ultimi mesi. Arrivano a dire che è vicino al «Gott mit uns», «Dio con noi». Il motto, in lingua tedesca, era stato adottato del Terzo Reich.

12:40 - 10 settembre

Salvini prima di entrare a Palazzo Madama: «Oggi parlo agli italiani, non a un presidente che insulta». All’ingresso in Senato ha aggiunto: «Sono orgoglioso di essere diverso da Conte».

Fonte: Vista | Alexander Jakhnagiev

12:35 - 10 settembre

Il video dell’arrivo di Giuseppe Conte al Senato.

Fonte: Vista | Alexander Jakhnagiev

12:24 - 10 settembre

Arrivato a chiedere la fiducia in Senato, Conte si è seduto fra il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini.

Foto: Ansa | Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte stringe la mano a Dario Franceschini

12:05 - 10 settembre

L’agenzia stampa Ansa ha pubblicato la foto del cartello mostrato dal senatore William De Vecchis, eletto nelle liste della Lega. Sul foglio, ritirato dai commesi, era scritto: «Sei un barone non un Conte».

Foto: Ansa | Il cartello mostrato da William De Vecchis

11:57 - 10 settembre

Dopo il discorso di Conte, quello di Salvini è uno dei più attesi di tutta la giornata in Senato. Il suo intervento è in programma per le 14.30.

E dopo il capogruppo Pd Marcucci, sta per arrivare il segretario della Lega Salvini – segui la diretta su https://t.co/cdyB1pSRtu #Contebis pic.twitter.com/nkla3K0i59 — Open (@Open_gol) September 10, 2019

11:39 - 10 settembre

Il nuovo esecutivo può contare su un voto in più. La senatrice a vita Elena Cattaneo voterà a favore del governo Conte 2. Nel suo discorso in Senato ha spiegato: «Il mio voto di fiducia al nascente governo si basa su due aspetti: il primo è di contesto, cioè la necessità di evitare al Paese una campagna elettorale in vista di una difficile sessione di bilancio. Il secondo è di merito: dare la fiducia è un impegno che considero cruciale per dare un futuro di benessere al Paese».

Elena Cattaneo è stata nominata senatrice a vita dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel 2013. È un’accademica italiana, nota per i suoi studi sulla Malattia di Huntington e sulle cellule staminali.

11:33 - 10 settembre

Liliana Segre è una delle senatrici a vita presenti a Palazzo Madama. Nata nel 1930, è stata deportata al campo di concentramento di Auschwitz quando aveva 13 anni. Nel gennaio 2018 è stata nominata senatrice a vita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La senatrice Liliana Segre esce dall'aula con la ministra Lamorgese – segui https://t.co/cdyB1pSRtu pic.twitter.com/nuy5dp5S01 — Open (@Open_gol) September 10, 2019

10:56 - 10 settembre

Prende la parola Alberto Bagnai, economista e presidente della Commissione Finanze. Quando parla il senatore leghista parla della situazione economica mondiale, chiede che Mario Draghi non venga canonizzato “ante mortem” e sciorina una serie di definizioni sul premier.

Il senatore leghista Bagnai dice che farà "un'opposizione leale e costruttiva". Definisce Conte, intelligente, ambizioso e spregiudicato. Cala il silenzio in aula – segui la diretta su https://t.co/cdyB1pSRtu #Contebis pic.twitter.com/vYUKHayB5J — Open (@Open_gol) September 10, 2019

10:42 - 10 settembre

I voti dei senatori a vita potrebbero essere determinanti per rendere più corposa la maggioranza in Senato. In mattinata sono attesi anche i loro discorsi.

Il senatore Cerno (Pd) va a salutare Di Maio. Intanto si preparano a intervenire i senatori a vita: Elena Cattaneo, Liliana Segre, Mario Monti – segui la diretta su https://t.co/cdyB1pSRtu #Contebis — Open (@Open_gol) September 10, 2019

10:22 - 10 settembre

La giornata in Senato comincia con gli interventi dei senatori. Dalle opposizioni molte accuse al governo Conte 2, sia sul programma che sulla scelta di formare un nuovo esecutivo basato sull’alleanza tra Pd e Movimento Cinque Stelle.

10:20 - 10 settembre

Salvini viene accolto da applausi e cori. Il clima è da stadio, i primi interventi dei senatori sono stati interrettotti dalle urla provenienti dai banchi della Lega e di Fratelli d’Italia.



Fra quelli più usati ci sono «Traditore» rivolto al premier Giuseppe Conte e «Bibbiano! Bibbiano!».

Matteo Salvini entra in leggero ritardo nell'aula – segui la diretta su https://t.co/cdyB1pSRtu #Contebis pic.twitter.com/APFsT3GnMC — Open (@Open_gol) September 10, 2019

10:10 - 10 settembre

Prima dell'inizio della seduta al #senato Conte e Franceschini parlano in disparte, poi inizia la discussione generale. Di Maio esce al telefonate #Contebis – segui la diretta su https://t.co/cdyB1pSRtu — Open (@Open_gol) September 10, 2019

