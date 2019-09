Violenza contro le donne, Vespa sotto accusa: l’Ordine dei giornalisti avvia accertamenti disciplinari

Due esposti in poche ore. L’intervista contribuisce alla “vittimizzazione secondaria” di Lucia Panigalli. «Chiediamo al Consiglio di disciplina dell’Ordine dei giornalisti del Lazio di adottare dei provvedimenti»

Un caso di cronaca, come tanti in Italia, che un certo tipo di trasmissioni giornalistiche mostrano con il consueto pietismo che fa bene solo allo share. L’abbeverarsi dalla cronaca nera per riempire i palinsesti tv o lo strumentalizzare temi tanto importanti quanto delicati, però, questa volta si è rivoltato contro uno dei volti più noti del giornalismo italiano.

Quello di Bruno Vespa, che ora si trova sotto accusa. Il motivo? L’intervista a Lucia Panigalli, scampata al rischio di femminicidio ed emersa da un duro caso di stalking. E presentata dal giornalista di Rai 1 come una donna «fortunata».

Nel giro di un giorno sono arrivati due esposti e la commissione disciplinare dell’Ordine dei giornalisti ha avviato i primi accertamenti. A farsi viva con l’organo di governo e tutela dei giornalisti è stata prima di tutto una privata cittadina.

Quindi, è intervenuta l’associazione Stampa romana. In entrambi i casi sono stati presentati degli esposti al Consiglio di disciplina dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, all’ad della Rai Fabrizio Salini e al presidente Marcello Foa.

Il documento di Stampa romana spiega che il problema sta tutto in alcune «affermazioni fatte da Bruno Vespa nel corso dell’intervista – a Panigalli – che contribuiscono alla sua vittimizzazione secondaria».

In altre parole, si parla di vittimizzazione secondaria quando le vittime diventano tali una seconda volta. Per esempio, quando sono costrette a ripetere più volte le narrazioni dolorose relative al reato al fine di verificare la loro credibilità. Ed è una pratica vietata dalla Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia nel 2013.

Violazione del Codice etico Rai

«Nel corso dell’intervista, Bruno Vespa – attraverso le domande poste e le ripetute risatine a corredo – ha violato alcuni dei principi base individuati dalla Rai nel suo codice etico, che richiede in particolare “il rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e di tutti gli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare il principio della libertà con quello di responsabilità nel rispetto della dignità della persona”».

«Non rispetta la deontologia professionale»

«L’intervista viola anche alcuni articoli dell’allegato 1 del Testo Unico dei Doveri del Giornalista: in particolare quelli che riguardano la tutela della dignità della persona (art.8) e la tutela al diritto alla non discriminazione (art.9)».

Le frasi incriminate

Ecco l’elenco di alcune delle frasi usate da Bruno Vespa nel corso dell’intervista che hanno scatenato la polemica:

«Lei è protetta: non corre rischi»;

«Diciotto mesi sono un bel flirtino»;

«Ma era così follemente innamorato da volerla dividere solo con la morte?»;

«Lei aveva una nuova relazione?»;

«L’ha violentata?»;

«Lei è protetta: l’aggressore ha il divieto di avvicinarsi. Più di questo non si può fare»;

«Quanto è durato il vostro amore»? (La domanda arriva dopo che Panigalli aveva appena osservato: «Quando sento associare la parola amore a quello che mi è successo, inorridisco»);

«Però se avesse voluto ucciderla, l’avrebbe uccisa»

L’associazione Stampa romana chiede di prendere provvedimenti tanto alla Rai quanto all’Ordine dei giornalisti, «anche alla luce del Manifesto di Venezia che recepisce le raccomandazioni del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica». Manifesto ratificato dall’Italia.

Il parere dell’avvocato di Panigalli

Da Bruno Vespa c’è stata «sensibilità» nei confronti di un caso umano. A dirlo l’avvocato Giacomo Forlani, legale di Lucia Panigalli. Forlani ha giustificato l’intervista di Vespa asserendo che: «La frase su cui si sono concentrate le speculazioni, per le quali Vespa si è immediatamente scusato, è frutto di un’affermazione assolutamente involontaria, pronunciata nel contesto di una serata dedicata alla difesa delle donne e, in particolare, alla denuncia della drammatica aggressione subita dalla signora Panigalli, che ancora vive momenti quotidiani di terrore».

