Salvini sgancia la bomba atomica contro Conte

Per Giuseppe Conte doveva essere una tranquilla giornata, un sabato con il figlio Nicolò è una serie di impegni tra cui quello del mattino, l’intervento ad Atreju da Giorgia Meloni intervistato da Bruno Vespa. Non immaginava il premier che proprio subito dopo quell’intervento in cui aveva detto tra l’altro che la Lega è isolata in Europa sarebbe arrivata una mazzata o forse sarebbe meglio dire una pozione velenosa da parte del suo ex vice premier Infatti il commento lapidario di Matteo Salvini è stato questo: «Conte? Ha tradito gli Italiani per salvare la sua poltrona, ha qualcosa del suo passato da nascondere?».

Una frase letale, perché implica l’allusione a in episodio o un fatto che nessuno conosce, ma evidentemente il leader leghista ha in mano. E intende usarlo contro il presidente del consiglio che gli ha voltato le spalle. Fin qui l’accaduto: ma non si può non aggiungere che – qualunque sia la nostra opinione su Salvini e su Conte – l’uso allusivo di segreti inconfessabili non è una pratica politica, è qualcos’altro. E comunque lo vogliate chiamare, è qualcosa che fa pensare che stiamo entrando in una fase torbida

