Applausi per Conte alla festa di FdI ‘scortato’ da Giorgia Meloni. Il pubblico urla: «Elezioni»

È il giorno del presidente del Consiglio alla festa di Fratelli d’Italia, a Roma.

Un invito accettato quasi a sorpresa, fatto quando era premier nel governo gialloverde (aveva rivelato pochi giorni fa Giorgia Meloni) in una settimana in cui Matteo Renzi ha lasciato il Pd e Giuseppe Conte è andato alla festa di Articolo 1, mentre domani sarà a una manifestazione della Cgil. Ed è proprio Giorgia Meloni a scortarlo fino al palco, invitando gli attivisti del suo partito ad avere un atteggiamento rispettoso.

Appena inizia il dibattito, Conte ricorda di non avere tessere di partito. I primi fischi dal pubblico partono quando viene citato il presidente francese Macron. «Con lui, abbiamo bevuto solo spumante italiano», dice il premier. I contestatori sono pochi, visto il lavoro ‘preparatorio’ fatto tra il pubblico dai parlamentari e dalla leader di Fratelli d’Italia: «Siamo qui per ascoltare»

«Renzi mi ha chiamato la sera prima dell’annuncio pubblico della sua scissione» ha rivelato il presidente del Consiglio Conte che ha ribadito di essere dispiaciuto per la tempistica. «Gli ho detto che se mi avesse avvertito, avrei cercato di avere al tavolo anche il suo gruppo. Ma ora non ho motivo di credere che metterà in difficoltà il governo».

Ieri l’ospite politico più importante era stato Matteo Salvini. Dopo la manifestazione davanti a Montecitorio, i due leader del centrodestra erano tornati sullo stesso palco, cercando di stringere un accordo più forte nonostante le vecchie distanze. Assente Silvio Berlusconi, che ha bocciato il referendum della Lega per trasformare la legge elettorale da proporzionale a maggioritaria.

