Fdi-Lega davanti a Montecitorio: manifestazione contro il governo giallorosso – Video

Sono decine le bandiere col tricolore davanti a Montecitorio, nel giorno della fiducia al governo giallorosso, nato da un accordo tra M5s e Pd. In piazza scendono Fratelli d’Italia e la Lega per dire no al Conte bis. Presenti Giorgia Meloni, Matteo Salvini e anche il governatore della Liguria Giovanni Toti.

Giorgia Meloni: «Una coalizione ampia e credibile»

«Io punto a lavorare perché ci sia una coalizione, ampia, credibile, e possibilmente meno ‘ballerina’ degli ultimi anni, con gente che rimane nel centrodestra, come ha fatto FdI, per poter dare all’Italia un Governo sovrano, forte coeso e duraturo e che possa durare cinque anni», queste le parole di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, intervistata a 24 Mattino in onda su Radio 24. «Salvini – ha aggiunto – è il leader soprattutto della Lega, in questi anni si è comportato da leader delle Lega, però io sono una persona cui piace fare il gioco di squadra. Per ora mi pare che ci sia molto da lavorare sul tema di una coalizione capace di lavorare compattamente. Nella gestione della stessa crisi siamo andati in ordine sparso».

E ancora: «Troppo facile dire che Salvini ha sbagliato ad aprire la crisi, è come fare gli allenatori a fine partita, per me la crisi andava aperta all’indomani delle elezioni europee. Piuttosto io non ho capito moltissimo l’aver aperto la crisi e poi chiedere a Di Maio di fare il premier, dicendo che ha lavorato bene. Secondo me Di Maio ha lavorato pessimamente, al Mise ci sono circa 280 tavoli di crisi industriali aperti e Di Maio non ne ha risolto neanche uno sul piano industriale, è stato un pessimo ministro dello sviluppo economico e del lavoro».

«In diretta da Roma, le persone vere e libere di questa piazza batteranno sempre i poltronari dell’inciucio rinchiusi nel palazzo. Il conto da pagare arriverà, e per loro sarà salato: verranno cacciati, per sempre #primagliitaliani» scrive Matteo Salvini su Facebook.

Con Lega e Fratelli d’Italia, sputano anche alcuni militanti di CasaPound come scrive Simone Di Stefano: «Sono in piazza anche io. Non è il momento di dividere, ma di unire. E costruire con ogni mezzo una rivolta popolare, culturale e democratica a questo osceno governo di usurpatori. Dobbiamo portare i nostri temi e le nostre idee, Perché questa opposizione ha bisogno di un’anima e di una visione chiara dello Stato e della nazione che vogliamo. Non solo immigrazione e tasse, ma anche la casa, il lavoro, i figli, i salari, lo Stato Sociale devono essere al centro di questa visione».

