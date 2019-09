Meloni tra piazza e parlamento, la protesta con il maxi-striscione tricolore fuori Montecitorio – Video

Era da poco finita la manifestazione in piazza Montecitorio promossa da Fratelli d’Italia e Lega.

A un tratto, dal Colonna Palace Hotel – l’albergo che si affaccia proprio sulla piazza – Giorgia Meloni si è affacciata alla finestra con due dei suoi collaboratori, srotolando un gigantesco tricolore.

Sotto, la folla adorante. In sottofondo, invece, la voce della leader di FdI, risuonava dalle casse mentre recitava alcuni slogan di partito.

«Io punto a lavorare perché ci sia una coalizione, ampia, credibile, e possibilmente meno ‘ballerina’ degli ultimi anni, con gente che rimane nel centrodestra, come ha fatto FdI, per poter dare all’Italia un Governo sovrano, forte coeso e duraturo e che possa durare cinque anni», aveva detto la Meloni in mattinata ai microfoni di 24Mattino, trasmissione in onda su Radio24.

Leggi anche: